Рецепт от шефа: Стейк из цветной капусты от Александра Коробкова

В новой рубрике «Рецепт от шефа» калининградские повара делятся рецептами любимых блюд, которые легко приготовить дома. На этот раз «Балтийский Бродвей» пробрался на кухню «Штайндамм, 99» и узнал у шефа Александра Коробкова рецепт крутого постного блюда.

© Кирилл Ильичёв

Анкета шефа

Имя: Александр Коробков

Ресторан: «Штайндамм, 99»

Опыт работы: Я «динозавр» в мире шефов — работаю с 1997 года.

Авторский стиль: На данный момент — балтийская кухня.

Главное достижение в карьере: В 2011-м ресторан «Варвары», где я работал с шефом Анатолием Коммом, вошёл в 50 Best Restaurants Sanpellegrino.

Комментарий от гостя, который запомнился надолго: «Повар данного заведения определённо продал душу дьяволу».

Впереди пост, и многие будут его соблюдать. Предлагаем приготовить кое-что необычное — стейк из цветной капусты с соусом из черемши. Блюдо очень простое и доступное. Цветная капуста продаётся в любом магазине — главное, выбирайте свежую и молодую. А совсем скоро начнётся сезон черемши. Её можно купить на рынке или собрать самостоятельно.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 500 г.

Масло оливковое — 100 г.

Песто из черемши — 50 г.

Соль, перец, тимьян, розмарин

Семена тыквы и подсолнечника для украшения

Потребуется: плита, кастрюля, сковородка, блендер

Цветную капусту отвариваем в кипящей подсоленной воде 5 минут. Охлаждаем в холодной воде со льдом, затем просушиваем. Вырезаем из капусты стейк, остальное используем для пюре.

Капусту для пюре обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета, затем пробиваем блендером до однородной консистенции. Добавляем соль и перец по вкусу.

Стейк из капусты обжариваем на смеси оливкового и сливочного масла до золотистого цвета, подсаливаем с обеих сторон. Для вкуса можно приправить тимьяном и розмарином. Подаём с песто из черемши.

Песто из черемши

Ингредиенты:

Черемша свежая — 200 г.

Семечка подсолнуха обжаренные — 50 г.

Масло оливковое — 500 г.

Тёртый пармезан — 75 г.

Все ингредиенты пробить блендером до однородной консистенции.