Отечественные сыровары разработали свои рецепты

20 марта в павильоне № 48 на ВДНХ свою продукцию представили фермеры из Владимирской и Томской областей, а также производители с Камчатки.

Ярмарка в павильоне № 48 на ВДНХ удивляет разнообразием представленной отечественной продукции. Чего только нет на прилавках! К примеру, из Владимирской области в Москву привезли сыры с белой и голубой плесенью из коровьего, козьего и овечьего молока. Вся продукция производится не на сырных, а на йогуртовых культурах с добавлением пробиотиков. Представители фермерского хозяйства поясняют: на йогуртовых культурах сыры лучше и дольше хранятся, легче переносят температурные перепады. К тому же такая технология позволяет производить сыры из цельного жирного молока без пороков вкуса и консистенции.

— Все это полностью ручная работа, — говорит фермер Оксана Федосеева.

Для любителей сладкого тоже приготовили роскошный ассортимент. Производители из Томской области предлагают попробовать конфеты по оригинальному рецепту 1967 года. Вместо глазури — настоящий шоколад. Кроме того, вместе с традиционными вкусами представлены добавки в виде лимона, шоколада и ванили. Можно попробовать и земляничное суфле, приготовленное из натуральной ягоды.

— А мы производим кедровое молочко, — рассказал предприниматель из Томской области Андрей Буланов. — Делаем его из орешков. Полезно, вкусно, с природными витаминами!

Еще одна удивительная сладость — сосновая шишка в шоколаде: каждая конфета представляет собой цельную сосновую шишку, томленную до мармеладообразного состояния и дражированную в натуральном шоколаде. Благодаря уникальному сочетанию выраженного хвойного вкуса и натурального шоколада конфета входит в список «100 лучших товаров России».

Радует Томская область и продукцией из дикорастущих и садовых ягод, грибов, кедрового ореха и лекарственных трав. Есть соки, морсы, свежая и вяленая ягода, варенье, джемы, соусы, смузи, десерты и многое другое.

Свои томленые и сублимированные ягоды, варенье, конфитюры, соки, мармелад представили на ярмарке аграрии из Ивановской области. Их продукция отличается полным отсутствием сахара или небольшим его добавлением, а также отсутствием ароматизаторов, красителей и консервантов.

Из Звенигорода привезли мясную продукцию: лопатку, грудинку горячего копчения, варено-копченую говядину с чесноком и перцем, бастурму и многое другое.

Кроме того, на прилавках изобилие дикой рыбы с Камчатки, из Сибири, Якутии. Посетители могут продегустировать икру дикого камчатского лосося, сиговых, щучьих и осетровых пород рыб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пелагея Стерлигова, руководитель экскурсионного контура выставки «Россия»: