Почему молоко в кофе лучше заменить топленым маслом

Нейробиолог Роберт Лав считает, что молоко в кофе может свести на нет всю потенциальную пользу для здоровья.

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По его словам, кофе - богатый источник полифенолов. К примеру, в 100 мл среднего по крепости напитка их около 214 мг. Они считаются антиоксидантами.

Кроме того, не дают развиться некоторым видов рака, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и нейродегенеративным заболеваниям.

Ученый уверен, что молоко в кофе снижает пользу напитка, так как белки связываются с полифенолами. Из-за этого снижается их всасывание, способность организма усваивать полезные вещества.

Нейробиолог также не рекомендуют пить кофе с сахаром. При этом он считает, что топленое масло в напитке - очень хорошо для мозга, пишет "Российская газета". А недавно специалист назвал вредные свойства растворимого кофе.