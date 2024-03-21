Идеальные баурсаки, крохотные чебуречки и хворост: что готовят на Наурыз в Казахстане?

Сейчас в Казахстане повсеместно ярко и весело празднуют весенний праздник Наурыз. Главной визитной карточкой этого прекрасного торжества является богато накрытый дастархан. В эти дни нового года все стараются приготовить самые вкусные и любимые блюда для дорогих гостей.

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Сегодня мы поделимся с вами рецептом национального блюда казахского народа – баурсаков. Их история начинается еще с древних времен. Еще кочевые народы стали готовить это блюдо. Название произошло от казахских слов «баурмасу, баурласуға, баур», что в переводе означает «стремление к объединению, родству, брат». Поэтому баурсак испокон веков был своеобразным символом гостеприимства.

У каждой хозяйки есть свой секретный ингредиент для приготовления баурсаков. Но иногда, к сожалению, и он подводит. Поэтому сейчас мы дадим вам формулу идеальных баурсаков. Так что тесто поднимется при любых пропорциях и температуре.

Для приготовления необходимо:

Мука – 500 граммов;

Молоко – 150 мл;

Яйца – 2 штуки;

Сахар – 1-2 столовые ложки;

Соль – 1 чайная ложка;

Дрожжи – 5 граммов;

Растительное масло – 100 мл и для жарки в сковороду.

В глубокую миску необходимо разбить яйца, сюда же добавить молоко, растительное масло, соль и сахар, а также добавить немного дрожжей. Получившуюся смесь хорошенько перемешать до того момента пока сахар, соль и дрожжи полностью не растворятся.

После этого добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое.

Получившееся тесто необходимо разделить на кусочки. Берем скалку и раскатываем толщиной примерно 1 сантиметр. Далее необходимо вырезать тесто кружочками, можно воспользоваться стаканом с узким горлышком диаметром примерно 2-3 сантиметра.

В казан или сковороду с высокими стенками наливаем масло и разогреваем его. Кусочки теста погружаем в кипящее масло, периодически необходимо помешивать кусочки, обжаривать до румяной корочки на сильном огне с двух сторон, по времени примерно около 2-3 минут.

Берем дуршлаг и высыпаем все получившиеся кусочки. Даем стечь лишнему маслу, на бумажное полотенце, сложенное в несколько слоев, выкладываем баурсаки и оставляем их так, пока лишнее масло не впитается.

Еще одним видом любимой выпечки на праздничном столе считаются барамышки или маленькие чебуречки.

Для приготовления необходимо:

Лук репчатый – 1 штука

Растительное масло – 40 мл для теста и жарки

Мясо (печень, сердце, филе) – 500 граммов

Соль и перец – по вкусу

Вода – 200 мл

Мука – 500 граммов

В начале подготовим начинку для чебуречков. В сковороде необходимо потушить лук. Далее добавляем уже отваренное мясо, предварительно перекрученное в фарш.

Теперь подготовим тесто. Смешайте воду с солью и двумя столовыми ложками масла. Всыпьте муку и замесите тесто. Оставьте его на 15 минут под полотенцем.

Из теста скатайте колбаску. Разрежьте ее на кусочки и каждый раскатайте в лепешки диаметром в 7-8 сантиметров. В середину лепешек выложите начинку и слепите края. Обжарьте пирожки в большом количестве масла до золотистой корочки.

И, конечно, какое застолье без сладкого. Сегодня приготовим хворост по рецепту, который помнят еще наши бабушки.

Для приготовления нам понадобятся:

Куриное яйцо – 2 штуки

Пшеничная мука – 400 граммов

Сахар – 2 столовые ложки

Соль – щепотка

Сода – щепотка

Сахарная пудра – по вкусу

Растительное масло для жарки.

В глубокую посуду насыпаем муку, добавляем щепотку соли, соды и две столовые ложки сахара. Тщательно перемешиваем. Затем добавляем яйца и замешиваем тесто. Оно должно получится «крутым». Оставляем отдохнуть на 30 минут.

Делим на несколько частей и раскатываем тонкий пласт. Затем разрезаем на ломтики приблизительно по 5–10 сантиметров. Посредине каждого ромбика делаем маленький разрез и через него выворачиваем один край ромбика.

После этого приступаем к жарке. Готовый хворост выкладывать на блюдо, предварительно выложенное бумажными салфетками, чтобы убрать лишнее масло. Уже после украшаем сахарной пудрой.