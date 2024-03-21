Топ-8 альтернативных мясу продуктов во время Великого поста

Альтернативные источники белка и аминокислот помогут организму избежать сильного стресса из-за ограничений. Перечень таких вариантов приводит портал здоровое-питание.рф.

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В первую очередь специалисты по питанию рассказали, в чем важность продуктов животного происхождения для организма. Они являются основным источником белка, который синтезируется из аминокислот, отвечающих за метаболизм, энергетический обмен и работу центральной нервной системы.

Вот какие источники важнейшего элемента предложили эксперты.

Рыба и морепродукты

Однако в пост такие блюда разрешены только в определенные дни: на Благовещение и в Вербное Воскресенье. Можно сварить уху или запечь рыбу.

Крупы

В частности, рекомендуется гречка. Она богата протеином. А вот глютена, который забивает стенки кишечника и мешает усваиваться полезным элементам, в ней нет. Эксперты особо отметили, что чувство насыщения после этой крупы держится намного дольше, чем после употребления других каш.

Также стоит обратить внимание на киноа - 200 граммов киноа составят половину суточной нормы протеина.

По содержанию белка в лидерах - овсянка. Она хороша на завтрак: даст чувство сытости на 4-5 часов и обеспечит витаминами группы B, магнием, калием и железом. Что же касается риса, то в обычном белка мало, а вот бурый содержит около 10 % этого нутриента.

Бобовые

В чечевице, фасоли и горохе содержание белка практически на уровне курицы и говядины. Но при этом они могут вызывать вздутие и газообразование в кишечнике. Чтобы уменьшить такое воздействие на организм, бобовые следует предварительно вымачивать и промывать.

Соевые продукты

Их все чаще можно найти в магазинах. Соевое молоко и йогурт, мясо и сыр тофу помогут держащим пост, людям с пищевой аллергией, вегетарианцам и веганам.

Орехи

В них много полезных жиров, витаминов и макроэлементов. Арахис и кешью на 25 % состоят из растительного белка, а фисташки, миндаль и фундук – на 18-20 %. Однако следует учитывать высокую калорийность орехов и использовать их как добавку к блюдам.

Грибы

Их справедливо называют "лесным мясом". Причем больше пользы и выше содержание белка в сушеных. Их можно добавлять к супам как дополнительный источник протеинов и натуральный усилитель вкуса. Эксперты рекомендуют также сочетать грибы с бобовыми или продуктами из сои.

Овощи

В них белка меньше, чем в перечисленных вариантах, однако важным преимуществом является содержание клетчатки, которая помогает работе кишечника. Овощи лучше готовить с грибами, гречкой или бурым рисом.

Спирулина

Эта водоросль на 60 % состоит из растительного белка, который легко усваивается. Правда, спирулина имеет специфический вкус, поэтому ее легче принимать в форме таблеток.