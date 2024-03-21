Овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Находясь в холодильнике, некоторые продукты утрачивают свои вкусовые качества и пользу. Названы овощи и фрукты, которые стоит хранить в другом месте.

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Помидоры и фрукты с косточкой и тонкой кожицей

При хранении в холодильнике помидоры, сливы, персики и черешня меняют структуру, они становятся мучнистыми и неприятными, их аромат слабеет. Лучше всего их хранить на полках.

Авокадо

Этот экзотический фрукт лучше хранить в темном сухом месте, так он лучше дозреет и станет мягким. Вместе с ним можно положить яблоко, чтобы процесс созревания шел быстрее.

Лук и чеснок

Лук и чеснок дольше всего лежат в прохладном, сухом и темном месте. Пакет должен быть тканевым или бумажным, но не целлофановым, потому что растениям нужно дышать.

Крахмалистые овощи

Картофель и сладкий батат также не стоит отправлять в холодильник. Лучше всего плоды будут чувствовать себя в темноте и сухости без источников света. Также важно следить, чтобы картошка не успела прорасти, потому что тогда в ней заведутся опасные для здоровья соединения.

Дыня

Дыню хранить в холодильнике можно. Но так она станет менее сочной. Перед подачей ее стоит немного подержать в комнатных условиях, чтобы она согрелась и стала вкуснее.

Ананас

Ананасы, в отличие от многих других фруктов и овощей, после срезания не дозревают, поэтому следует выбирать самый спелый плод и есть как можно быстрее. Хранить его в холодильнике не стоит.

Кукуруза

Кукурузе холодильник не навредит, но занимать початками место в холодильнике необязательно, потому что портится она не быстро.

Тыква

Тыква также хорошо хранится на полках, потому что обладает толстой кожурой. Вместо нее лучше положить кабачки, которые приходят в негодность быстрее, передает marieclaire.ru.

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