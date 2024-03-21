Какие блюда популярны в Рамадан у жителей Таджикистана?

В Таджикистане во время священного месяца Рамадан мусульмане стараются питаться легкими и полезными блюдами. Верующие не принимают пищу от рассвета до заката, поэтому им важно не навредить желудку. Какая еда популярна у тех, кто постится, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Веселова.

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Мусульмане в пост питаются два раза в сутки. Прием пищи до первой звезды называется сухур, а вечером после заката – ифтар. Рухшона Ганиева решила приготовить беринджобу – национальный таджикский суп. У нее, как и у любой хозяйки, есть свой рецепт.

«В традиционный беринджоба фасоль не добавляют, но так как мы в нашей семье любим фасоль, мы часто добавляем ее, потому что тоже в ней очень много витаминов», –подчеркнула жительница Душанбе Рухшона Ганиева.

В блюде не должно быть мяса и жареных ингредиентов. Только свежие овощи и зелень. Для калорийности – рис.

«На Рамазан на первое мы очень часто готовим это блюдо, потому что, во-первых, оно не жирное, вкусное и полезное. Так как мы целый день держим пост, для нашего организма оно очень легкое. И напоследок мы добавляем кислый йогурт, он меняет вкус этого блюда, придает ему необычный вкус», – отметила жительница Душанбе Рухшона Ганиева.

Одна из важных составляющих ифтара – нишолло. Это десерт из взбитых яичных белков, корня солодки и сахара. Для его приготовления используют особый венчик из веток тутовника. Им массу взбивают до тех пор, пока она не увеличится в несколько раз и не будет напоминать пушистое облако.

«Приготовление нишолло – работа совсем не женская, потому что его нужно непрерывно взбивать около получаса. Руки очень устают. Это заменяет тренировку», – отметил кондитер Мухаммад Бобохонов.

Готовят этот десерт только в Рамазан, поэтому сейчас у прилавков с нишолло много покупателей. Эта восточная сладость полезная. Ее рекомендуют при заболеваниях легких, желудка и при проблемах с артериальным давлением.

«На ифтар, когда открываешь рузу, сначала нужно поесть нишолло, он сбивает голод. Несмотря на сладость, его могут есть люди с диабетом», – рассказал покупатель Абдукахор Файзуллаев.

В этот священный месяц верующие стараются употреблять меньше тяжелой пищи. А некоторые рестораны даже готовят специальное меню.