Можно ли замораживать икру: важные правила для хранения деликатеса

Также рассказываем, на какие параметры нужно обращать внимание при выборе продукта.

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Красная икра является довольно дорогим продуктом, поэтому очень важно соблюдать условия её хранения. Определённые правила позволят надолго сохранить свежесть продукта.

Польза красной икры

«Красная икра — уникальный деликатес, сочетающий в себе не только необходимые для организма белки, но и полезные жиры, витамины и минералы», — Анастасия Тимощенко, врач-гастроэнтеролог, терапевт, диетолог клиники Medical On Group в городе Балашиха.

О пользе белка в продукте можно говорить за счёт содержания незаменимых для организма аминокислот, таких как валин, изолейцин, лейцин, треонин, фенилаланин, лизин, метионин, триптофан. В красной икре этих веществ больше, чем в других продуктах, что и определяет её высокую пищевую ценность.

Красная икра также богата мононенасыщеннми и полиненасыщеннми жирами, в том числе омега-3. Такие вещества защищают от болезней сердца, снижают уровень холестерина, артериальное давление, а также улучшают настроение.

Пищевую ценность красной икры определяет и целый набор жирорастворимых витаминов:

Кроме того, красная икра содержит рекордное количество незаменимых микроэлементов — натрий, калий, кальций, магний, фосфор и железо. В этом деликатесе много йода, столь необходимого для поддержания здоровья щитовидной железы.

Возможные риски

Как и у всех продуктов, у красной икры есть свои недостатки. Хотя этот продукт не содержит сахара, её консервируют с большим количеством соли — до 240 миллиграммов на столовую ложку. Поэтому злоупотреблять деликатесом не стоит пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением функции печени и почек.

Кроме того, избегать икры следует людям с аллергией на рыбу. Не все виды икры могут вызвать у человека нежелательную реакцию, но рисковать всё же не стоит.

Как выбрать красную икру?

Субстрат для приготовления красной икры может быть как свежим, так и предварительно замороженным. Это оказывает непосредственное влияние на некоторые органолептические свойства (внешний вид, текстуру) и срок хранения икры.

Икра, прошедшая процедуру засолки непосредственно в месте её производства и доставленная уже в готовом виде в банках, как правило, более привлекательна, чем вариант, прошедший этап заморозки в ястыках для транспортировки в регион дальнейшей обработки.

При засолке икры могут использоваться как только соль, так и другие консерванты. Причём дополнительные консерванты увеличивают срок хранения продукта. В некоторых случаях производителю разрешено добавлять в деликатес и растительное масло.

При приготовлении икры производители ориентируются на разработанные ГОСТы, по которым выделяют два сорта:

Икра же, произведённая по стандартам ТУ (технические условия), может быть более вариативна, в том числе по содержанию консервантов и даже красителей.

По данным Роспотребнадзора, лучше всего покупать лососёвую икру, выпущенную по ГОСТу (государственному стандарту), который является гарантом её качества.

На какие параметры нужно обращать внимание:

Внешний вид икринок. Они должны быть одинаковыми, упругими, без повреждений, плёнок, сгустков крови. Икринки, которые плохо разделяются и прилипают к крышке, а также мутный осадок на дне банки предупреждают о некачественном продукте. Цвет. Тёмная икра может указывать на то, что её взяли из несвежей рыбы. Между тем бледные икринки являются признаком их перезрелости. Вкус. В качественной икре не допустимы посторонние запахи и примеси. Она должна легко лопаться во рту, не прилипать к зубам и не горчить (за исключением кижуча или нерки). Состав. По ГОСТу в составе продукта, помимо самой икры, могут быть соль, растительное масло, а также антисептик, глицерин и не более двух консервантов (сорбиновая кислота E200 и бензоат натрия E211). Пищевая добавка уротропин (E239) в России запрещена с 2010 года, в составе её быть не должно. Тара. Лучше всего покупать икру в герметичных стеклянных или жестяных банках. Дело в том, что икра на развес имеет ограниченный срок хранения. Если это жестяная банка, то она не должна быть вздутой, иметь повреждения, вмятины или ржавчину, «булькать» при перевороте. Икру на развес можно покупать только в сентябре или октябре, пока она свежая. Если это стеклянная банка, то для проверки качества деликатеса переверните ее вверх дном. Если икринки прилипли к крышке, то брать такой продукт не стоит. Дата изготовления. Если же цифры вдавлены внутрь или смазаны, то это явный признак поддельного продукта. Условия хранения в магазине. В торговой точке икру обязательно нужно хранить в холодильнике при соблюдении температурного режима, заявленного производителем. При каких-либо сомнениях покупатель имеет право потребовать от продавца декларацию о соответствии, которая подтверждает качество и безопасность продукта.

В каких условиях хранить

Условия хранения красной икры определены ГОСТом и различаются для разных типов засолки.

Так, икра, приготовленная без консервантов, может храниться при температуре от -4℃ до -6℃ не более четырёх месяцев. Если в деликатесе содержатся консерванты, то срок увеличивается до 12 месяцев.

Для икры, приготовленной по стандартам ТУ, условия хранения варьируются.

В условиях бытового холодильника, при температуре +4℃, время хранения красной икры ограничивается двумя неделями. Вскрытую же упаковку можно хранить в холодильнике не более четырёх суток.

Хранить в жестяной банке икру категорически нельзя — необходимо переложить её в стеклянную тару или пластиковый контейнер для пищевых продуктов.

А можно ли икру замораживать? Нет, она может потерять свой внешний вид и вкусовые качества.

Красная икра с её высоким содержанием белка и множеством питательных веществ может быть частью полноценного здорового питания, если её употреблять в умеренных количествах. Очень важно выбирать свежий продукт — лучшая икра фасуется в летние месяцы — и соблюдать условия хранения.