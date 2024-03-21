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Миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту

В каждой традиционной кухне есть свои особенные блюда и десерты, секреты приготовления которых передаются в народе из поколения в поколение. Вот и у итальянских бабушек имеется свой рецепт печенья.

Миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту
© Unsplash

Ингредиенты:

  • Миндальная мука — 240 г.
  • Пшеничная мука — 125 г.
  • Сахар — 130 г.
  • Кукурузный крахмал — 30 г.
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 160 г.
  • Темный шоколад — 200 г.

Процесс приготовления:

  1. Соедините оба вида муки, сахар, крахмал и соль. Добавьте холодное масло и разотрите в крошку.
  2. Скатайте из теста примерно 40 одинаковых шариков и выложите их на противень на расстоянии около 2 см друг от друга. Слегка прижмите. Уберите в холодильник на 1 час.
  3. Разогрейте духовку до 160 °C. Выпекайте заготовки 15–20 минут до румяности. Полностью остудите.
  4. Соединяйте по два печенья, промазывая их растопленным шоколадом. Оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Еда