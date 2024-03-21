Миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту
В каждой традиционной кухне есть свои особенные блюда и десерты, секреты приготовления которых передаются в народе из поколения в поколение. Вот и у итальянских бабушек имеется свой рецепт печенья.
Ингредиенты:
- Миндальная мука — 240 г.
- Пшеничная мука — 125 г.
- Сахар — 130 г.
- Кукурузный крахмал — 30 г.
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 160 г.
- Темный шоколад — 200 г.
Процесс приготовления:
- Соедините оба вида муки, сахар, крахмал и соль. Добавьте холодное масло и разотрите в крошку.
- Скатайте из теста примерно 40 одинаковых шариков и выложите их на противень на расстоянии около 2 см друг от друга. Слегка прижмите. Уберите в холодильник на 1 час.
- Разогрейте духовку до 160 °C. Выпекайте заготовки 15–20 минут до румяности. Полностью остудите.
- Соединяйте по два печенья, промазывая их растопленным шоколадом. Оставьте при комнатной температуре на 30 минут.