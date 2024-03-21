Миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту

В каждой традиционной кухне есть свои особенные блюда и десерты, секреты приготовления которых передаются в народе из поколения в поколение. Вот и у итальянских бабушек имеется свой рецепт печенья.

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Ингредиенты:

Миндальная мука — 240 г.

Пшеничная мука — 125 г.

Сахар — 130 г.

Кукурузный крахмал — 30 г.

Соль — щепотка

Сливочное масло — 160 г.

Темный шоколад — 200 г.

Процесс приготовления: