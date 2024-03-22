В Роскачестве назвали алкогольные напитки, из которых нельзя делать коктейли
Для коктейлей подходят не все алкогольные напитки. Некоторые из них можно только испортить добавлением разных ингредиентов. Об этом рассказали специалисты Роскачества.
«Эксперты... не рекомендуют использовать в коктейлях дорогие коньяки с длительной выдержкой в бочках, коллекционное вино и шампанское. Выдержанные напитки обладают тонкими нюансами вкуса и аромата, которые не раскроются в коктейле на фоне льда и других добавок», – передает РИА Новости.
Также отмечается, что коктейль с дорогим коллекционным шампанским в основе может оказаться менее ярким и насыщенным, чем такой же, но с более дешевым игристым вином.
Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева подчеркнула, что качество коктейля зависит от качества всех его компонентов. Ликеры, настойки и газированные напитки могут частично скрывать недостатки алкоголя, однако использование дорогих коллекционных напитков может привести к тому, что коктейль покажется менее свежим.
Роскачество также выделило правила для домашнего бара. Главными являются сочетание контрастных вкусов и правильное взбалтывание напитков.
Кроме того, важно помнить, что порция коктейля может быть калорийнее бокала вина того же объема.
Ранее эксперты сообщили, что в России может исчезнуть бюджетное вино. Сомелье и критик Денис Руденко рассказал, что самая дешевая бутылка будет стоить минимум 1500 рублей.