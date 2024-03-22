Алкогольные напитки, из которых нельзя делать коктейли

Для коктейлей подходят не все алкогольные напитки. Некоторые из них можно только испортить добавлением разных ингредиентов. Об этом рассказали специалисты Роскачества.

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«Эксперты... не рекомендуют использовать в коктейлях дорогие коньяки с длительной выдержкой в бочках, коллекционное вино и шампанское. Выдержанные напитки обладают тонкими нюансами вкуса и аромата, которые не раскроются в коктейле на фоне льда и других добавок», – передает РИА Новости.

Также отмечается, что коктейль с дорогим коллекционным шампанским в основе может оказаться менее ярким и насыщенным, чем такой же, но с более дешевым игристым вином.

Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева подчеркнула, что качество коктейля зависит от качества всех его компонентов. Ликеры, настойки и газированные напитки могут частично скрывать недостатки алкоголя, однако использование дорогих коллекционных напитков может привести к тому, что коктейль покажется менее свежим.

Роскачество также выделило правила для домашнего бара. Главными являются сочетание контрастных вкусов и правильное взбалтывание напитков.

Кроме того, важно помнить, что порция коктейля может быть калорийнее бокала вина того же объема.

Ранее эксперты сообщили, что в России может исчезнуть бюджетное вино. Сомелье и критик Денис Руденко рассказал, что самая дешевая бутылка будет стоить минимум 1500 рублей.