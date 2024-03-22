Названы обязательные для весеннего меню продукты

Зачастую весной у людей возникает дефицит витаминов, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. В комментарии для aif.ru врач назвала обязательные продукты для весеннего меню, которые помогут восполнить недостаток витаминов и микроэлементов.

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По словам Драпкиной, чаще всего весной возникает дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К. Все они необходимы для работы нервной и иммунной систем. Для профилактики дефицитов необходимо питаться правильно и разнообразно, обратила внимание специалистка. Меню должно состоять из большого количества фруктов и овощей, молочных продуктов, яиц, мяса и рыбы.

Врач объяснила, что витамины группы B можно получить из картофеля, моркови, зерновых ростков, печени, рыбы.

Витамин А есть в печени рыб и рыбьем жире, печени животных и домашней птицы, яйцах, сливочном масле, моркови, красном перце, тыкве, помидорах, абрикосах, персиках, грушах, красных и оранжевых овощах и фруктах, - Оксана Драпкина, врач

Употребление рыбьего жира, выпечки из муки грубого помола поможет восполнить нехватку витамина D, продолжила Драпкина. Также витамин вырабатывает кожа человека под воздействием солнечных лучей.

Для восполнения дефицита витамина Е следует добавлять в меню петрушку, ростки пшеницы, брюссельскую капусту, растительные масла. При нехватке же витамина К нужно есть листовые овощи, овес, плоды шиповника, призвала врач.

Напоследок доктор Драпкина посоветовала весной увеличить количество грецких орехов, водорослей и красной рыбы в рационе, чтобы получать омега-3 жирные кислоты.

Ранее эндокринолог Вероника Савенко предупредила, что при дефиците витамина В6 у людей появляется необычный симптом. По ее словам, при нехватке этого вещества на коже, во рту или в уголках рта образовываются язвы.