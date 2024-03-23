Ямальский блогер раскрыла секретный рецепт постного блюда на Севере

В 2024 году православные верующие вступили в Великий пост 18 марта. Это самый долгий и строгий период воздержания у христиан. Он продлится до 4 мая включительно. Пост — это время глубокого духовного очищения и единения с Богом, которое постепенно подводит верующих к празднованию Пасхи.

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Корреспондент «Ямал 1» Елизавета Поварницына побеседовала с известным ямальским блогером Ненкой-Ленкой и узнала секретный рецепт очень вкусного постного блюда в Ямало-Ненецком автономном округе.

Леска — лепешка, которая состоит исключительно из воды и муки. В блюдо даже нет необходимости добавлять соль и сахар, указала блогер. Несмотря на крайне простой состав, все без исключения всегда едят леску с удовольствием, добавила Ненка-Ленка.

— На Ямале, когда живешь непосредственно в тундре, самым лучшим и важным продуктом всегда считались мучные изделия, приготовленные на костре хозяйкой чума. Не всегда на столе оленевода, рыбака и охотника могло быть мясо, рыба и любые продукты животного происхождения. Однако на столе всегда есть чай. И если приготовить блюдо под названием «Леска», семья будет сытая и не пропадет, — рассказала ямальский блогер.

Шаг 1. В муку добавляется вода до такой упругости, чтобы консистенция была жесткой. При наличии соды и дрожжей процесс приготовления будет намного быстрее: более того, тесто получится очень нежным и ароматным.

Шаг 2. Необходимо добиться консистенции «твердый колобок». Некоторое время тесто должно постоять: хозяйка в это время растапливает печь либо открытый костер.

Шаг 3. Смазать сковороду маслом (в тундре она есть не всегда, альтернатива — котелок). Найти подставку, на которой во время нахождения на огне будет стоять блюдо. Кладем «колобок» на сковородку/котелок. Закрываем крышкой.

Шаг 4. Время нахождения на огне может сильно варьироваться, поэтому нужно следить. Выдерживаем тесто до того момента, пока не появится поджаристая корочка.

Шаг 5. Аромат дымка + румяная корочка = готовая леска. Приятного аппетита!

По словам Ненки-Ленки, прелесть этого блюда заключается в простоте приготовления, вкусном аромате, быстром насыщении (жареное тесто на костре) и возможности приготовить вне дома.