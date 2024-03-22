10 ресторанов, куда идти за вкусными постными блюдами

Великий пост продлится до 5 мая. Для многих это период духовного очищения, однако не стоит забывать, что, соблюдая правильно и аккуратно диету, можно оздоровить организм. Рестораны тоже подготовились, представив свои постные меню.

The Nappe Bistro

Оливки, трюфель, традиционные специи — а как звучит Италия для вас? Ресторан впервые подготовил постное меню, отразив в нем гастрономический колорит Апеннинского сапожка. Хумус шеф сделал из брокколи, оттенив вкус капусты сладкими помидорами и семечками. Запеченный батат идет с соусом ромеско, тофу и зеленью. А суп из белых грибов украшается тимьяном и овсяным крамблом.

Peach

Если карпаччо, то из тыквы. Если севиче, то из помидоров. Роллы прощаются с рисом и становятся полностью овощными, а попкорн готовится из цветной капусты. Пост — прекрасная возможность поэкспериментировать на кухне. Впрочем, о традиционных блюдах тоже не стоит забывать: на столе уже ароматно дымятся суп из чечевицы и картофель с грибами и печеным перцем.

«Севичерия»

Классика в постном прочтении — это когда консоме варится не на мясе, а на грибах, партнерами ризотто становятся тыква и облепиха, а лазанья превращается в десерт с ананасом и кокосовым сорбетом в главных ролях. Шеф ресторана не забыл также про душистую зелень: зеленый салат и спагетти с помидорами и базиликом тому доказательство.

«Рыба Моя»

Для тех двух дней Великого поста, когда разрешено есть рыбу, существует основное меню ресторана, а для остальных разработан сет блюд, приготовленных из продуктов растительного происхождения. Среди представленных позиций — мезе из печеного баклажана и маринованных томатов, паста трофи верде с песто из трав и горошком, картофельный гратен с грибным рагу и жареным шпинатом. Классический рецепт яблочного тарта татен тоже был адаптирован под пост.

Levantine

Главным героем постного меню здесь был выбран артишок. О его полезных свойствах говорили еще древние римляне, так что почему бы не прислушаться к предкам и не распробовать эти симпатичные соцветия. На выбор — карпаччо из турецких артишоков маринованных, конфи и сырых, салат с артишоками, фалафелем из батата, авокадо и киноа. Другие блюда тоже с восточным акцентом, например стейк из баклажана с ореховой дуккой или панкейк из кимчи.

GOODMAN Prime

Ресторан представляет меню, звездой которого стал авокадо — один из самых полезных и сытных продуктов для тех, кто соблюдает пост. На закуску — авокадо с паштетом из баклажанов, к примеру. Среди горячих блюд — голубцы из краба и авокадо или птитим с авокадо и креветками. А на десерт — постный брауни с муссом из авокадо. Если тема зеленого фрукта вам кажется раскрытой не до конца, есть еще смузи, лимонад.

Sempre

Шеф-повар вдохновлялся ингредиентами весны: зелень, первые сезонные овощи, а также крестоцветные и бобовые. Так родилась пицца с рагу из вешенок и шампиньонов со сливочным соусом на основе постной сметаны. Так появились и цветная капуста с орехами и каперсами, и баклажан с тартаром из томатов. А крем-суп из цукини и тофу получился весьма свежим благодаря мяте и шисо.

«Dr. Живаго»

Только на первый взгляд кажется, что список продуктов и рецептов, разрешенных в пост, крайне ограничен, однако это не так. Маринованная цветная капуста, моченый виноград и тартар из кинзы, периллы и тархуна станут основой для салата. Винегрет заиграет новым вкусом, если добавить белые грибы. Борщ можно приготовить с вишней, а тесто для вареников легко замесить на ржаной муке (грибы — в качестве начинки).

«Аист»

Постное меню шеф-повар разрабатывал совместно с нутрициологом. Так, хумус из брокколи и кедровых орехов богат клетчаткой и витамином С. Суп карри готовится с красной чечевицей, которая является источником аминокислот и витамина В. А грибное какао варят на растительном молоке с добавлением какао, грибного порошка и сиропа топинамбура — напиток способствует улучшению зрения и пищеварения.

Modus

Блюда зарубежных стран без труда вписываются в российский постный рацион. Хумус из батата с роти, ризотто с белыми грибами или тыквенный суп чатни из груши и грецких орехов — почему бы не наполнить будни разнообразными цитатами паназиатской, европейской, индийской и ближневосточной кухонь? Закончим трапезу на сладкой ноте — десертом из манго с банановым мороженым и соусом из жасминового чая.