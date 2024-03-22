Вкус и польза в одном блюде: овсяная запеканка с ягодами

Очень вкусное и совершенно точно полезное блюдо на завтрак, которое понравится всей семье. Готовится овсяная запеканка с ягодами быстро так что побаловать родных новым кулинарным творением можно даже в будни.

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Ингредиенты:

банан 1 шт

овсянка 0,5 стакана

молоко 0,5 стакана

семена чиа щепотка (по желанию)

ягоды по вкусу (у меня две горсти - голубика и клубника)

Процесс приготовления:

Банан размять в миске вилкой, затем добавить все остальные ингредиенты.

Переложить в форму для запекания и убрать в разогретую духовку до 180°С на ~25 минут под крышкой и ещё 5 минут потом без крышки.