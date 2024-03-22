Вкус и польза в одном блюде: овсяная запеканка с ягодами
Очень вкусное и совершенно точно полезное блюдо на завтрак, которое понравится всей семье. Готовится овсяная запеканка с ягодами быстро так что побаловать родных новым кулинарным творением можно даже в будни.
Ингредиенты:
банан 1 шт
овсянка 0,5 стакана
молоко 0,5 стакана
семена чиа щепотка (по желанию)
ягоды по вкусу (у меня две горсти - голубика и клубника)
Процесс приготовления:
Банан размять в миске вилкой, затем добавить все остальные ингредиенты.
Переложить в форму для запекания и убрать в разогретую духовку до 180°С на ~25 минут под крышкой и ещё 5 минут потом без крышки.