Вам захочется это повторить: готовим закусочную галету с цукини
Правильно приготовленная галета придется кстати к любому столу, хоть вы решили побаловать гостей, хоть просто семью. Предлагаем галету с цукини, не забудьте ее остудить перед подачей.
Ингредиенты (на 2 шт):
Для теста:
- 225 г муки
- 95 г холодного сливочного масла
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1 холодное яйцо
- ~ 2 ст. л. холодной воды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванили
Для начинки:
- 2-3 кабачка цукини
Для соуса:
- 250 г творожного сыра
- 200 г сливок 23%
- 1 ст. л. крахмала
- 1 яйцо
- 1 пассированная луковица (карамелизировать с 2 ч. л. тростникового сахара)
- мелко тертая цедра 1 лимона
- 3/4 ч. л. карри
- 1/4 ч. л. зиры
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- 5-6 веточек тимьяна, снять листья
- перечная и соль по вкусу смесь
Процесс приготовления:
- Для теста масло натереть на крупную терку и обваляв в муке (просеянной с разрыхлителем, пудрой и солью), перерубить ножом в сухую крошку.
- Яйцо соединить с ванилью и водой, вмешать в сухую часть. Сильно не вымешивать, достаточно собрать тесто в шар. Обернуть пленкой и убрать в холод на час.
- Цукини нарезать тонкими ломтиками. Для начинки слегка взбить сыр и сливки, вмешать яйцо, горчицу, подготовленный лук, листья тимьяна, цедру, крахмал, раздавленный чеснок и специи.
- Раскатываем тесто, наносим соус, плотно укладываем цукини, заворачиваем края. Можно смазать их яичной болтушкой.
- Цукини сбрызнуть оливковым маслом и выпекать при 180°С около 30 минут или пока не зарумянится. Остудить перед подачей, в остывшем виде именно с этой начинкой, будет изумительно.