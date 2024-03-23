Захочется это повторить: готовим закусочную галету с цукини

Правильно приготовленная галета придется кстати к любому столу, хоть вы решили побаловать гостей, хоть просто семью. Предлагаем галету с цукини, не забудьте ее остудить перед подачей.

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Ингредиенты (на 2 шт):

Для теста:

225 г муки

95 г холодного сливочного масла

1 ст. л. сахарной пудры

1 холодное яйцо

~ 2 ст. л. холодной воды

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

1 ч. л. ванили

Для начинки:

2-3 кабачка цукини

Для соуса:

250 г творожного сыра

200 г сливок 23%

1 ст. л. крахмала

1 яйцо

1 пассированная луковица (карамелизировать с 2 ч. л. тростникового сахара)

мелко тертая цедра 1 лимона

3/4 ч. л. карри

1/4 ч. л. зиры

2 зубчика чеснока

2 ч. л. дижонской горчицы

5-6 веточек тимьяна, снять листья

перечная и соль по вкусу смесь

Процесс приготовления: