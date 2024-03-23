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Вам захочется это повторить: готовим закусочную галету с цукини

Правильно приготовленная галета придется кстати к любому столу, хоть вы решили побаловать гостей, хоть просто семью. Предлагаем галету с цукини, не забудьте ее остудить перед подачей.

Захочется это повторить: готовим закусочную галету с цукини
© Eva.ru

Ингредиенты (на 2 шт):

Для теста:

  • 225 г муки
  • 95 г холодного сливочного масла
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 1 холодное яйцо
  • ~ 2 ст. л. холодной воды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1 ч. л. ванили

Для начинки:

  • 2-3 кабачка цукини

Для соуса:

  • 250 г творожного сыра
  • 200 г сливок 23%
  • 1 ст. л. крахмала
  • 1 яйцо
  • 1 пассированная луковица (карамелизировать с 2 ч. л. тростникового сахара)
  • мелко тертая цедра 1 лимона
  • 3/4 ч. л. карри
  • 1/4 ч. л. зиры
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. дижонской горчицы
  • 5-6 веточек тимьяна, снять листья
  • перечная и соль по вкусу смесь

Процесс приготовления:

  1. Для теста масло натереть на крупную терку и обваляв в муке (просеянной с разрыхлителем, пудрой и солью), перерубить ножом в сухую крошку.
  2. Яйцо соединить с ванилью и водой, вмешать в сухую часть. Сильно не вымешивать, достаточно собрать тесто в шар. Обернуть пленкой и убрать в холод на час.
  3. Цукини нарезать тонкими ломтиками. Для начинки слегка взбить сыр и сливки, вмешать яйцо, горчицу, подготовленный лук, листья тимьяна, цедру, крахмал, раздавленный чеснок и специи.
  4. Раскатываем тесто, наносим соус, плотно укладываем цукини, заворачиваем края. Можно смазать их яичной болтушкой.
  5. Цукини сбрызнуть оливковым маслом и выпекать при 180°С около 30 минут или пока не зарумянится. Остудить перед подачей, в остывшем виде именно с этой начинкой, будет изумительно.
Еда