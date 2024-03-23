Четыре рецепта для поста и не только: как вкусно приготовить скумбрию
Скумбрия — отличная рыба для здорового питания, она может стать также частью постного меню в те дни, когда это разрешено. Попробуйте приготовить эту недорогую рыбу по одному из рецептов, вам понравится.
Скумбрия с апельсиновым соусом и картофелем
Ингредиенты:
- Скумбрия — 2-3 шт
- Картофель — 3-4 шт
- Апельсин — 2 шт (снять цедру и выжать сок)
- Сок лимона — 3 ст.л.
- Сахар — 25 г
- Крахмал — 1 ст.л. (разведенный в небольшом количестве воды)
- Специи по вкусу для картошки и масло для жарки
Процесс приготовления:
- Разделать скумбрию на филе. Посолить, поперчить и сдобрить лимонным соком. Мариновать 30-40 минут.
- Каждый кусочек быстро обжарить с двух сторон на разогретой сковороде.
- Картофель тщательно вымыть, нарезать крупными дольками. Довести до кипения воду, закинуть картофельные дольки и готовить 6 минут. Откинуть на сито, остудить и смешать с растительным маслом и специями на ваш вкус.
- Выложить на противень и запекать до золотистой корочки в духовке.
- Для соуса в сотейнике собрать цедру и сок апельсинов, сахар и крахмал. Проварить до загустения.
- Подавать рыбу с картофелем и полить соусом.
Скумбрия с овощным соусом
Ингредиенты:
- Скумбрия — 1 шт
- Помидор — 2-3 шт
- Лук — 1 шт
- Чеснок —3-4 зубчика
- Тимьян — 1 веточка
- Чили сушенный — 1/2 ч.л
- Сливки 30%+ — 100 мл
- Соль и перец по вкусу
- Каперсы — 3-4 шт
- Анчоус филе — 2 шт
Процесс приготовления:
- Овощи запекаем в духовке 20 минут при 200°С.
- Скумбрию разделываем на филе, срезаем реберные кости и пинцетом удаляем полоску из позвоночных костей. Посыпаем солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смазываем маслом и выпекаем 20 минут при 180°С кожей вверх.
- Овощи измельчаем в блендере с добавлением сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.
Скумбрия по рецепту Гордона Рамзи на «подушке» из пюре моркови и картофеля
Ингредиенты:
- Скумбрия охлажденная — 1 шт
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой
- Соль по вкусу
- Морковно-картофельное пюре (70/30)
Для соуса:
- Сливки 200 мл 15-20%
- Сливочное масло — 1 ст.л.
- Горсть петрушки
- Чеснок 1 зубчик (измельчаем)
- Приправа французские травы
- Соль по вкусу
Процесс приготовления:
- Для маринада смешиваем масло, паприку, чеснок (мелко порубить).
- Смесью смазываем скумбрию и оставляем в холодильнике на 3-4 часа.
- Запекаем при 180°С 15 минут.
- Готовим пюре из моркови и картофеля по любимому рецепту.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса и провариваем 1-2 минут на медленном огне.
- Подаем рыбу на «подушке» из пюре моркови и картофеля, поливаем соусом.
Скумбрия в сметанно-горчичном соусе
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
- Сметана 20% — 6 ст.л.
- Горчица — 2 ст.л.
- Смесь трав
- Соль, перец
Процесс приготовления:
- Скумбрию промываем, отрезаем голову, потрошим и удаляем черную пленку. Режем на кусочки.
- В миске смешиваем все остальные ингредиенты до однородной массы.
- В форму для запекания кладем рыбу, поливаем соусом и перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился. Оставляем мариноваться на 20 минут.
- Ставим, не накрывая, форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
- Подаем с овощами.