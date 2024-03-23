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Четыре рецепта для поста и не только: как вкусно приготовить скумбрию

Скумбрия — отличная рыба для здорового питания, она может стать также частью постного меню в те дни, когда это разрешено. Попробуйте приготовить эту недорогую рыбу по одному из рецептов, вам понравится.

Четыре рецепта для поста и не только: как вкусно приготовить скумбрию
© Eva.ru

Скумбрия с апельсиновым соусом и картофелем

Ингредиенты:

  • Скумбрия — 2-3 шт
  • Картофель — 3-4 шт
  • Апельсин — 2 шт (снять цедру и выжать сок)
  • Сок лимона — 3 ст.л.
  • Сахар — 25 г
  • Крахмал — 1 ст.л. (разведенный в небольшом количестве воды)
  • Специи по вкусу для картошки и масло для жарки

Процесс приготовления:

  1. Разделать скумбрию на филе. Посолить, поперчить и сдобрить лимонным соком. Мариновать 30-40 минут.
  2. Каждый кусочек быстро обжарить с двух сторон на разогретой сковороде.
  3. Картофель тщательно вымыть, нарезать крупными дольками. Довести до кипения воду, закинуть картофельные дольки и готовить 6 минут. Откинуть на сито, остудить и смешать с растительным маслом и специями на ваш вкус.
  4. Выложить на противень и запекать до золотистой корочки в духовке.
  5. Для соуса в сотейнике собрать цедру и сок апельсинов, сахар и крахмал. Проварить до загустения.
  6. Подавать рыбу с картофелем и полить соусом.

Скумбрия с овощным соусом

Ингредиенты:

  • Скумбрия — 1 шт
  • Помидор — 2-3 шт
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок —3-4 зубчика
  • Тимьян — 1 веточка
  • Чили сушенный — 1/2 ч.л
  • Сливки 30%+ — 100 мл
  • Соль и перец по вкусу
  • Каперсы — 3-4 шт
  • Анчоус филе — 2 шт

Процесс приготовления:

  1. Овощи запекаем в духовке 20 минут при 200°С.
  2. Скумбрию разделываем на филе, срезаем реберные кости и пинцетом удаляем полоску из позвоночных костей. Посыпаем солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смазываем маслом и выпекаем 20 минут при 180°С кожей вверх.
  3. Овощи измельчаем в блендере с добавлением сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Скумбрия по рецепту Гордона Рамзи на «подушке» из пюре моркови и картофеля

Ингредиенты:

  • Скумбрия охлажденная — 1 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой
  • Соль по вкусу
  • Морковно-картофельное пюре (70/30)

Для соуса:

  • Сливки 200 мл 15-20%
  • Сливочное масло — 1 ст.л.
  • Горсть петрушки
  • Чеснок 1 зубчик (измельчаем)
  • Приправа французские травы
  • Соль по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Для маринада смешиваем масло, паприку, чеснок (мелко порубить).
  2. Смесью смазываем скумбрию и оставляем в холодильнике на 3-4 часа.
  3. Запекаем при 180°С 15 минут.
  4. Готовим пюре из моркови и картофеля по любимому рецепту.
  5. Смешиваем все ингредиенты для соуса и провариваем 1-2 минут на медленном огне.
  6. Подаем рыбу на «подушке» из пюре моркови и картофеля, поливаем соусом.

Скумбрия в сметанно-горчичном соусе

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии
  • Сметана 20% — 6 ст.л.
  • Горчица — 2 ст.л.
  • Смесь трав
  • Соль, перец

Процесс приготовления:

  1. Скумбрию промываем, отрезаем голову, потрошим и удаляем черную пленку. Режем на кусочки.
  2. В миске смешиваем все остальные ингредиенты до однородной массы.
  3. В форму для запекания кладем рыбу, поливаем соусом и перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился. Оставляем мариноваться на 20 минут.
  4. Ставим, не накрывая, форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
  5. Подаем с овощами.
Еда
Гордон Рамзи