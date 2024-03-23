Четыре рецепта для поста и не только: как вкусно приготовить скумбрию

Скумбрия — отличная рыба для здорового питания, она может стать также частью постного меню в те дни, когда это разрешено. Попробуйте приготовить эту недорогую рыбу по одному из рецептов, вам понравится.

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Скумбрия с апельсиновым соусом и картофелем

Ингредиенты:

Скумбрия — 2-3 шт

Картофель — 3-4 шт

Апельсин — 2 шт (снять цедру и выжать сок)

Сок лимона — 3 ст.л.

Сахар — 25 г

Крахмал — 1 ст.л. (разведенный в небольшом количестве воды)

Специи по вкусу для картошки и масло для жарки

Процесс приготовления:

Разделать скумбрию на филе. Посолить, поперчить и сдобрить лимонным соком. Мариновать 30-40 минут. Каждый кусочек быстро обжарить с двух сторон на разогретой сковороде. Картофель тщательно вымыть, нарезать крупными дольками. Довести до кипения воду, закинуть картофельные дольки и готовить 6 минут. Откинуть на сито, остудить и смешать с растительным маслом и специями на ваш вкус. Выложить на противень и запекать до золотистой корочки в духовке. Для соуса в сотейнике собрать цедру и сок апельсинов, сахар и крахмал. Проварить до загустения. Подавать рыбу с картофелем и полить соусом.

Скумбрия с овощным соусом

Ингредиенты:

Скумбрия — 1 шт

Помидор — 2-3 шт

Лук — 1 шт

Чеснок —3-4 зубчика

Тимьян — 1 веточка

Чили сушенный — 1/2 ч.л

Сливки 30%+ — 100 мл

Соль и перец по вкусу

Каперсы — 3-4 шт

Анчоус филе — 2 шт

Процесс приготовления:

Овощи запекаем в духовке 20 минут при 200°С. Скумбрию разделываем на филе, срезаем реберные кости и пинцетом удаляем полоску из позвоночных костей. Посыпаем солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смазываем маслом и выпекаем 20 минут при 180°С кожей вверх. Овощи измельчаем в блендере с добавлением сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Скумбрия по рецепту Гордона Рамзи на «подушке» из пюре моркови и картофеля

Ингредиенты:

Скумбрия охлажденная — 1 шт

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1 ст. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л. с горкой

Соль по вкусу

Морковно-картофельное пюре (70/30)

Для соуса:

Сливки 200 мл 15-20%

Сливочное масло — 1 ст.л.

Горсть петрушки

Чеснок 1 зубчик (измельчаем)

Приправа французские травы

Соль по вкусу

Процесс приготовления:

Для маринада смешиваем масло, паприку, чеснок (мелко порубить). Смесью смазываем скумбрию и оставляем в холодильнике на 3-4 часа. Запекаем при 180°С 15 минут. Готовим пюре из моркови и картофеля по любимому рецепту. Смешиваем все ингредиенты для соуса и провариваем 1-2 минут на медленном огне. Подаем рыбу на «подушке» из пюре моркови и картофеля, поливаем соусом.

Скумбрия в сметанно-горчичном соусе

Ингредиенты:

2 скумбрии

Сметана 20% — 6 ст.л.

Горчица — 2 ст.л.

Смесь трав

Соль, перец

Процесс приготовления: