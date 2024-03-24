Для поддержки близких: готовим тарт татен с грушами

По классике тарт татен — вид французского пирога «наизнанку», готовится с яблоками. Предлагаем эксперимент с грушами, поверьте, он вам понравится не меньше.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто — 1 пласт

Сахар — 150 г

Груши — 3-4 шт

Сливочное масло 82,5% — 50 г

Апельсин — 1/2

Горсть миндальных хлопьев

Ваниль — 1 стручок

Лавровый лист — 2-3 шт

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 200°С.

Груши крупно нарезать, очистить от сердцевины. Сбрызнуть каплей ароматного алкоголя, перемешать (шаг не обязательный, но аромату добавляет насыщенности).

Берем сковороду, которую можно потом будет поставить в духовку.

Насыпать на дно сковороды с антипригарным покрытием сахар, растопить. Мешать не нужно! Добавить нарезанное кубиком сливочное масло. Проварить карамель минуты 2-3.

К карамели добавить нарезанную апельсиновую цедру, ваниль и лавровый лист, перемешать. Выложить груши в один слой, готовить 5–6 минут, карамель должна получится слегка густой.

Тесто раскатываем и накрываем начинку. Подоткнуть края. Выпекать минут 20, пока тесто не подрумянится.

Как только достали пирог, сразу же нужно перевернуть его на тарелку. Резким, уверенным движением! Сверху посыпаем поджаренным миндалем.