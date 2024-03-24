Для поддержки близких: готовим тарт татен с грушами
По классике тарт татен — вид французского пирога «наизнанку», готовится с яблоками. Предлагаем эксперимент с грушами, поверьте, он вам понравится не меньше.
Ингредиенты:
Слоеное тесто — 1 пласт
Сахар — 150 г
Груши — 3-4 шт
Сливочное масло 82,5% — 50 г
Апельсин — 1/2
Горсть миндальных хлопьев
Ваниль — 1 стручок
Лавровый лист — 2-3 шт
Процесс приготовления:
Духовку разогреть до 200°С.
Груши крупно нарезать, очистить от сердцевины. Сбрызнуть каплей ароматного алкоголя, перемешать (шаг не обязательный, но аромату добавляет насыщенности).
Берем сковороду, которую можно потом будет поставить в духовку.
Насыпать на дно сковороды с антипригарным покрытием сахар, растопить. Мешать не нужно! Добавить нарезанное кубиком сливочное масло. Проварить карамель минуты 2-3.
К карамели добавить нарезанную апельсиновую цедру, ваниль и лавровый лист, перемешать. Выложить груши в один слой, готовить 5–6 минут, карамель должна получится слегка густой.
Тесто раскатываем и накрываем начинку. Подоткнуть края. Выпекать минут 20, пока тесто не подрумянится.
Как только достали пирог, сразу же нужно перевернуть его на тарелку. Резким, уверенным движением! Сверху посыпаем поджаренным миндалем.