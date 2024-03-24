Какие блюда можно приготовить на второй неделе Великого поста

В понедельник 25 числа начнется вторая неделя Великого поста. Отмечается, что каждая неделя имеет свой духовный смысл. URA.RU рассказывает, какие блюда можно готовить христианам на второй неделе поста.

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Что входит в постное меню

В постное меню входят зерновые (хлеб, крупы), бобовые (соя), овощи, фрукты, ягоды, орехи и грибы. Так же стоит отметить и съедобные дикорастущие растения, пряности, мед, растительные масла. Частично можно употреблять рыбу и рыбные продукты.

Питание на протяжении второй недели Великого поста

В нечетные дни (первый, третий и пятый), также известные как дни «сухоядения», стоит употреблять пищу без термической обработки. В рационе не должно быть ничего вареного, жареного, печеного. Однако разрешается заваривать разные чаи (черный, зеленый и травяной).

В выходные разрешается есть горячую пищу, приготовленную с небольшим количеством растительного масла. В пост также разрешается включить немного меда, горького шоколада, сухофруктов и соков.

Миряне могут питаться три-четыре раза в день, в то время как монахи и верующие, соблюдающие строгий пост в будни, обычно едят лишь один раз по вечерам, а выходные два раза. Монахи и верящие также ограничены в меню, например в субботу и воскресенье, они в основном употребляют хлеб, воду, картофель и капусту.

Недельное расписание для тех, кто придерживается поста

Понедельник

Отмечается, что неделю стоит начинать с каш. Так что на завтрак хорошо подойдет перловка с помидором и огурцом. Можно также съесть фрукты с орехами и чай с медом. В обед предлагается съесть салат из моркови и свеклы, с добавлением капусты и болгарского перца или постный суп с поджаркой из томатной пасты, лука и моркови. Также можно включить в дневной рацион немного хлеба или хлебцев и апельсиновый сок. В полдник разрешается манка с бананом и грушей. А на время ужина отлично подойдет десерт из ржаного хлеба с добавлением медом, корицы, измельченной цедры лимона и грецкого ореха или овсяная каша с грецкими орехами.

Вторник

Стоит добавлять в рацион побольше фруктов и овощей. На завтрак вторника предлагается травяной чай и пшенная каша с тыквой и изюмом или гречка с огурцом, помидором и капустой. На обед стоит выбрать грибной суп или рассольник с перловкой и картофелем, картофельное пюре на воде и овощной салат. Также разрешается немного хлеба и компот из сухофруктов. В полдник разрешается бутерброд с бананом и кунжутными семечками. На ужин подойдут котлеты из капусты с грибами, сухарики и чай с добавлением меда.

Среда

На завтрак среды отлично подойдет геркулес, залитый соком, гречневая каша или капустный салат с морковью. В обед стоит есть овощи, например, огурцы и помидоры или вареники с картошкой. Разрешается так же яблоки и морковный сок. На полдник можно выпить вишневый кисель. В ужин можно побаловать себя тушеным сельдерее, рисом с луковой поджаркой или бутербродами с «намазкой» из размятого авокадо с чесноком.

Четверг

На завтрак хорошо подойдет рисовая каша с изюмом и чай с медом или пшенная каша и гречневый хлебец с овощами. В обед предлагается съесть грибной суп с картофелем, луком, чесноком и морковью, к нему разрешается кусок хлеба, посыпанный кунжутом и компот из сухофруктов. В полдник разрешается морковный сок. А в ужин можно отведать плов с мясом из сои или салат из квашеной капусты с зеленым луком и запеченный картофель.

Пятница

Под конец рабочей недели можно побаловать себя сладким. На завтрак предлагается овсяная каша с сухофруктами или кукурузная каша с медом. Любителям кофе разрешается данный напиток при условии, если в нем нет молока. В обед стоит выбрать между лапшой и слегка поджаренным соевым мясом и овощным салатом с морковью, капустой и соком лимона. В полдник можно отведать тыквенный сок и гречневый хлебец. На ужин подойдет манная каша, салат из яблока, апельсина, груши и фундука и морс из малины.

Суббота

Так как на шестой день нужно очищаться духовно, стоит пить побольше воды. На завтрак субботы отлично подойдут драники на растительном масле из тертого картофеля или гороховый суп и бутерброд с овощами. На обед стоит фасолевый суп с луком и зеленью, запеченный картофель с небольшим количеством растительного масла и лапша, посыпанная соевым сыром. В полдник можно выпить клюквенный морс, и съесть банан. В меню ужина можно выбрать рисовую кашу с медом и немного хлеба или овсяную кашу с апельсином, яблоком и грушей.

Воскресенье

В последний день второй недели стоит провести сутки с дальними родственниками, и вся семья должна есть одну пищу. В завтрак стоит предложить мюсли с курагой, морковный салат с огурцом и морковный сок. На обед винегрет, хлебцы с плавленым соевым сыром или чечевичный суп с зеленью и грибами. Также разрешается домашняя кабачковая икра, яблоко и чай. В полдник разрешены томатный сок, яблоко. На ужин возможны рис с жареным сельдереем и помидорами или ячневая каша с подливкой из томатов, перца, лука и моркови.