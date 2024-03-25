Стало известно, какие продукты подорожают к Пасхе

По данным аналитиков, перед Пасхой, которую в этом году отметят 5 мая, сильно выросла стоимость какао — аж на 50 процентов с начала этого года. «Вечерняя Москва» узнала, каких еще изменений в ценах нужно ждать.

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Еще в начале этого года многие эксперты опасались значительного роста цен на какао, ведь причин тому было много — плохой урожай, высокая стоимость логистики. Однако перед Пасхой ситуация обострилась даже сильнее, чем предполагали специалисты. Многим производителям потребовалось какао в больших количествах для изготовления кондитерских изделий.

— Сейчас сырье для приготовления шоколада стоит просто астрономических сумм, так как спрос на него бешеный. Думаю, что к празднику розничная цена многих кондитерских изделий вырастет минимум на 10 процентов, — пояснил аналитик Даниил Кашин.

На какао проблемы не закончились — в ближайшее время будут дорожать творог, масло и сгущенное молоко, в среднем на 3–4 процента. Затем на очереди — украшения для кондитерских изделий, яиц. Не исключено, что «возьмутся за старое» и сами яйца — несколькими месяцами ранее они уже наделали шума, пе рескочив порог в 100 рублей за десяток.

— Думаю, что подорожает и молоко — примерно на 3–7 процентов. На 1–2 процента могут подскочить в цене сахар и орехи, — добавил эксперт.

Чтобы не столкнуться с предельно высокими ценами на всю пасхальную продукцию, лучше запастись некоторыми товарами заранее. Например, купить орехи, украшения для куличей и яиц, а скоропортящиеся продукты лучше заказать онлайн накануне праздника. В сети и выбор больше и цены приятнее.

— Еще можно обратить внимание на готовые пасхальные наборы — в них входят продукты для изготовления куличей. Наборы на маркетплейсах стоят дешевле, нежели товары по отдельности, — резюмировал Даниил Кашин.

КСТАТИ

В честь Пасхи по всему городу пройдет большое количество православных ярмарок — например, на ВДНХ, где продавцы не только из нашей страны, но и из Белоруссии представят натуральные продукты, одежду, церковные товары.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог: