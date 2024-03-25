Диетолог раскрыла рецепт любимого завтрака королевы Елизаветы II

Диетолог Ли Холмс никогда не работала с монархом, но уверяет, что получила королевский рецепт от друга шеф-повара, который готовил для Елизаветы II несколько лет назад. В личном блоге специалист по питанию утверждает, что излюбленный Ее Величеством рецепт яичницы-болтуньи при всей простоте отличается оригинальностью за счет двух необычных ингредиентов, которые, должно быть, придают яйцам особый изысканный вкус.

© Super.ru

«Она любила иногда начинать день с белкового завтрака, и эти яйца были специально приготовлены так, как ей особенно нравилось», — объяснила Холмс.

К счастью, аналогичный завтрак доступен всем желающим. К трем яйцам необходимо добавить столовую ложку молока, прежде чем взбить их. Затем нужно вылить смесь на разогретую сковороду со столовой ложкой сливочного масла. Незадолго до того, как яйца будут готовы, приходит время "секретных" ингредиентов — лимонной цедры и мускатного ореха. Остается только убавить огонь и еще раз перемешать скрэмбл. Подают блюдо сразу же, пока оно не остыло.