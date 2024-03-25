Выбираем между коровьим и растительным молоком: питательные аспекты

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Исторически коровье молоко ценится за богатый набор питательных веществ, включая кальций, калий, витамин B-12, рибофлавин, фосфор и обогащение витамином D, крайне важное для предотвращения рахита. Эти компоненты имеют ключевое значение для поддержания роста и развития, особенно у детей, передает Центральная Служба Новостей.

В то же время, растительные альтернативы молоку, такие как миндальное, овсяное, рисовое и другие, демонстрируют разнообразие в своем питательном составе. Исследование, охватывающее 233 вида растительного молока, выявило, что около 70% этих продуктов дополнительно обогащены кальцием и витамином D, что делает их значимым выбором в зависимости от индивидуальных питательных потребностей. По словам Эбигейл Джонсон из Университета Миннесоты, витаминизация растительных молок может значительно варьироваться, от продуктов, схожих с поливитаминными комплексами, до вариантов без добавления витаминов.

Отличие заключается также в содержании клетчатки — незаменимого элемента для здоровья кишечника, сердца и иммунной системы, которого не содержится в коровьем молоке, но присутствует в растительных альтернативах, как овсяное молоко, предлагающее до 2-3 граммов на порцию. С точки зрения белка, коровье молоко обеспечивает 8 граммов на чашку, а ультрафильтрованные продукты, такие как Fairlife, повышают его до 13 граммов за счет удаления воды и лактозы. Растительные молока имеют разный уровень белка, с выделением горохового молока, содержащего 7,5 граммов белка на порцию, тогда как соевое и миндальное молоко предлагают около 6,1 и 1 грамма соответственно.

Таким образом, выбор между коровьим и растительным молоком требует внимания к питательным аспектам каждого продукта. Потребителям советуют тщательно изучать этикетки для выбора продуктов, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям в питательных веществах и здоровье в целом.