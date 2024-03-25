Названы восемь продуктов, в которых соли больше, чем в пакете чипсов

Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов.

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Как отмечает эксперт, людям следует с осторожностью употреблять следующие продукты: