Названы восемь продуктов, в которых соли больше, чем в пакете чипсов

Повышенный риск гипертонии: в этих 8 продуктах соли больше, чем в пакете чипсов
Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов.
Как отмечает эксперт, людям следует с осторожностью употреблять следующие продукты:
- сладкое — в двух стандартных печеньях содержится столько же соли, сколько в одном пакете чипсов;
- сыр — продукт растительного происхождения самый солёный;
- хлопья для завтрака;
- хлеб из супермаркета — один из крупнейших источников соли;
- переработанное мясо, особенно колбасы;
- растительное мясо — веганские и вегетарианские альтернативы мясу содержат большое количество соли;
- салатные заправки и соусы, особенно кетчуп;
- готовые блюда и супы.
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