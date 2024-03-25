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Повышенный риск гипертонии: в этих 8 продуктах соли больше, чем в пакете чипсов

Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов.

Названы восемь продуктов, в которых соли больше, чем в пакете чипсов
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Как отмечает эксперт, людям следует с осторожностью употреблять следующие продукты:

  • сладкое — в двух стандартных печеньях содержится столько же соли, сколько в одном пакете чипсов;
  • сыр — продукт растительного происхождения самый солёный;
  • хлопья для завтрака;
  • хлеб из супермаркета — один из крупнейших источников соли;
  • переработанное мясо, особенно колбасы;
  • растительное мясо — веганские и вегетарианские альтернативы мясу содержат большое количество соли;
  • салатные заправки и соусы, особенно кетчуп;
  • готовые блюда и супы.
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