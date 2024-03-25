Эксперт назвала оптимальный срок хранения ультрапастеризованного молока

Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности ничуть не вреднее того, что хранится меньше. Об этом рассказала заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.

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Эксперт отметила, что оптимальный срок годности такого молока — до полугода. Ультрапастеризованное молоко долго не портится благодаря технологии розлива и упаковки. Такое молоко не содержит бактерий и не подвергается микробиологической порче.

— Говорить о том, что оно вредно чем-то — абсолютно нет. Потому что на такую обработку молоко должно отправляться только высокого качества, — заявила Юрова в комментарии Pravda.ru.

Эксперт отметила, что ультрапастеризованное молоко нагревают в течение нескольких секунд до высокой температуры, а затем разливают в упаковки. Таким образом в нем убивают бактерии. Белок и все компоненты молока остаются в полноценном состоянии.

Доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская отметила, что молочная продукция может вырасти в цене к осени на 7–9 процентов, передает «360».

Сельское хозяйство России продолжает развиваться опережающими темпами. Так, по итогам прошлого года в стране на полмиллиона тонн увеличилось производство молока.