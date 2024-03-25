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Чтобы побаловать близких! Готовим булочки с маком и корицей

Отвлечься от тяжелых мыслей лучше всего помогает приготовление какого-нибудь вкусного блюда. Так почему бы не испечь булочки с маком и корицей?

Рецепт булочек с маком и корицей
© Unsplash

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 80 г.
  • Молоко — 150 мл.
  • Сметана — 20 г.
  • Сахар — 125 г.
  • Дрожжи — 5 г.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Мука — 400 г. + для посыпки
  • Вода — 150 мл.
  • Мак — 2 ч. л.
  • Корица — 2 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Растопите сливочное масло и слегка остудите. Соедините молоко, сметану, 75 г сахара, дрожжи, 1 яйцо и масло.
  2. Добавьте соль и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто.
  3. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час, пока оно не удвоится в размере.
  4. Вскипятите воду и залейте промытый мак. Через 20 минут слейте лишнюю жидкость. Вмешайте 50 г сахара и корицу. Измельчите блендером.
  5. Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт и распределите по нему начинку. Сверните в рулет и нарежьте поперёк.
  6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Оставьте подходить в течение 1 часа под полотенцем.
  7. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте оставшееся яйцо вилкой и смажьте им булочки. Выпекайте около 25 минут до румяности.
Еда