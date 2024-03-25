Рецепт булочек с маком и корицей

Отвлечься от тяжелых мыслей лучше всего помогает приготовление какого-нибудь вкусного блюда. Так почему бы не испечь булочки с маком и корицей?

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Ингредиенты:

Сливочное масло — 80 г.

Молоко — 150 мл.

Сметана — 20 г.

Сахар — 125 г.

Дрожжи — 5 г.

Яйцо — 2 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Мука — 400 г. + для посыпки

Вода — 150 мл.

Мак — 2 ч. л.

Корица — 2 ч. л.

Процесс приготовления: