Рецепт булочек с маком и корицей

Чтобы побаловать близких! Готовим булочки с маком и корицей
Отвлечься от тяжелых мыслей лучше всего помогает приготовление какого-нибудь вкусного блюда. Так почему бы не испечь булочки с маком и корицей?
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 80 г.
- Молоко — 150 мл.
- Сметана — 20 г.
- Сахар — 125 г.
- Дрожжи — 5 г.
- Яйцо — 2 шт.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Мука — 400 г. + для посыпки
- Вода — 150 мл.
- Мак — 2 ч. л.
- Корица — 2 ч. л.
Процесс приготовления:
- Растопите сливочное масло и слегка остудите. Соедините молоко, сметану, 75 г сахара, дрожжи, 1 яйцо и масло.
- Добавьте соль и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто.
- Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час, пока оно не удвоится в размере.
- Вскипятите воду и залейте промытый мак. Через 20 минут слейте лишнюю жидкость. Вмешайте 50 г сахара и корицу. Измельчите блендером.
- Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт и распределите по нему начинку. Сверните в рулет и нарежьте поперёк.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Оставьте подходить в течение 1 часа под полотенцем.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте оставшееся яйцо вилкой и смажьте им булочки. Выпекайте около 25 минут до румяности.