Как приготовить идеальные макароны: объясняет шеф-повар

Макароны, какой-бы формы они ни были, — одно из самых популярных и простых блюд. Кто-то сопровождает их сложносочиненными изысканными соусами, а кому-то достаточно ложки масла, чтобы не слиплись. Но вкус во многом зависит не только от качества макаронных изделий, но и от нюансов их приготовления. Имеет значение даже то, когда вы привыкли подсаливать воду.

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Секреты приготовления идеальных макарон раскрыл шеф-повар Лоренцо Бони в беседе с изданием Simply recipes.

«Лучше всего солить воду, когда она закипает, как раз перед тем, как засыпать пасту. Если вы позволите воде кипеть с солью слишком долго перед приготовлением макарон, это даст вам слишком высокую концентрацию натрия, и блюдо будет очень соленым», — объяснил эксперт.

Кроме того, подсоленная вода закипает дольше. Плохие новости для тех, кто совсем избегает соли. По словам эксперта, соль способствует достижению идеальной текстуры аль денте, усиливает тонкий вкус макарон и бережет их от прилипания. Важным фактором успеха будет и достаточное количество воды.