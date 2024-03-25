Полезные и вредные свойства домашних вафель

Вафли — это достаточно калорийный продукт, в 100 граммах которого содержится 536 ккал, сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, продукт имеет высокий гликемический индекс, что стимулирует аппетит.

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Врач-офтальмолог Михаил Коновалов при этом отметил, что в вафлях содержатся углеводы и жиры. Это, по его словам, не очень хорошее сочетание.

Углеводы, повышенный сахар в крови разрушают сосуды, включая сосуды клетчатки, потому что они очень мелкие там. Развивается слепота, — объяснил он.

При этом отмечается, что глюкоза является единственной едой для мозга. Среди полезных свойств вафель также называется наличие в них селена. Этим веществом богата мука, в 100 граммах которой содержится 48% его суточной нормы. Селен отвечает за иммунитет и помогает лимфоцитам бороться с бактериями и раковыми клетками.

В яйцах, которые также используются для приготовления вафель, содержится холин. Кардиолог Герман Гандельман называет их предшественником нейромедиатору. По его словам, эти вещества помогают продвигаться нервному импульсу. Если холина нет, то нервные ткани и мозг не работают, уточнил он.

Ранее в программе объяснили, чем отличаются друг от друга свежее куриное яйцо от яичного порошка. Врачи объяснили, что в этих продуктах содержится одинаковое количество полезных веществ.