Чем полезен батат

Полезное питание – в моде. Все больше людей предпочитают зеленую гречку привычной коричневой, отказываются от вредных сладостей и стараются сделать свое питание сбалансированным. На этот раз MIR24.TV поговорил с врачом-диетологом Натальей Лазуренко о батате и продуктах, с которыми он сочетается лучше всего.

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«Батат обладает высокой питательной ценностью, так как содержит достаточно большое количество крахмала, – говорит Наталья Лазуренко. – Крахмал – это продукт не стойкий, в нашем организме он достаточно быстро подвергается воздействию пищеварительных ферментов, которые его расщепляют на более мелкие продукты, в том числе глюкозу. Сама по себе глюкоза для нашего организма является питательной энергетической единицей, каждая клеточка напрямую зависит от достаточного количества этого вещества. Батат содержит очень много крахмала, который распадается до глюкозы, и, соответственно, достаточно выраженно насыщает организм, как и любой другой корнеплод, например картофель. Неслучайно батат еще называют сладким картофелем».

По словам диетолога, полностью заменять картофель на батат не стоит – рацион должен быть хорошо сбалансирован. Батат рекомендуют запекать с кожурой, такой способ приготовления позволяет сохранить максимальное количество микроэлементов. Хороший вариант блюда из батата – пюре с оливковым маслом и зеленью.

«Желательно сочетать продукт с зелеными вариантами растений, такими как укроп, петрушка, кинза и т.д. И в меньшей степени – с насыщенными белками, такими как свинина или какие-нибудь субпродукты. Лучше всего батат будет усваиваться с любыми другими растениями, можно добавить растительное масло, оливковое, например. Это будет достаточно плотное блюдо, которое даст хорошее насыщение, но при этом не будет плохо усваиваться», – отмечает врач.

В отличие от картофеля батат можно есть и сырым, например в холодном салате. Дело в том, что при термической обработке крахмал максимально быстро отдает моносахариды и тем самым повышает уровень глюкозы в крови, запускает выработку в поджелудочной железе гормона инсулина.