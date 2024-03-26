Какой хлеб лучше подходит для перекуса

Чтобы сделать перекус полезным, лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу, посоветовали специалисты Роспотребнадзора Мурманской области. В ведомстве подчеркнули, что при покупке важно проверить состав: в начале должна быть указана цельнозерновая мука. Специалисты предупредили, что иногда надпись на упаковке «мультизлаковый» может оказаться всего лишь маркетинговым ходом, пишет «МК в Мурманске».

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При покупке обязательно смотрите, чтобы в составе была цельнозерновая мука, причем именно в начале. Если не в составе, а на упаковке сказано «содержит цельное зерно» или «мультизлаковый», то это может быть просто маркетинговым ходом, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В хлебе содержится много витамина В, необходимого для поддержания работы нервной и сердечно-сосудистой систем. Также в продукте есть клетчатка, которая помогает вывести из организма «плохой холестерин», калий, кальций, магний и другие макро- и микроэлементы. Все они находятся в оболочке зерна, из-за чего более полезным и считается цельнозерновой хлеб. В ведомстве добавили, что употреблять продукт лучше всего с овощами, фруктами, зеленью, курицей, индейкой, нежирными сырами или рыбой.

Нутрициолог Ирина Попкова ранее посоветовала добавить в рацион продукты, богатые витаминами D и группы B, чтобы справиться со стрессом. По ее словам, стоит чаще употреблять субпродукты, бобовые орехи, злаки, рыбу жирных сортов, сливочное масло и яичный желток.