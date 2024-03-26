В пост и не только: готовим борщ без мяса

Великий пост в самом разгаре и многие хозяйки задаются вопросом, как готовить для семьи, чтобы его выдержать и при этом не сильно менять рацион питания. Рецепт постного борща в этом случае как раз то, что надо.

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Ингредиенты:

Вода — 3 л.

Фасоль белая сухая — 1 стакан

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Свекла — 3 шт.

Картофель — 3–4 шт.

Капуста — 200 г.

Помидоры — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Паста томатная — 1 ст. л.

Сахар — 2 ч. л

Масло растительное — 3 ст. л

Лавровый лист — 2 шт.

Зелень, соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления: