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В пост и не только: готовим борщ без мяса

Великий пост в самом разгаре и многие хозяйки задаются вопросом, как готовить для семьи, чтобы его выдержать и при этом не сильно менять рацион питания. Рецепт постного борща в этом случае как раз то, что надо.

В пост и не только: готовим борщ без мяса
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Вода — 3 л.
  • Фасоль белая сухая — 1 стакан
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Свекла — 3 шт.
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Капуста — 200 г.
  • Помидоры — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Паста томатная — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ч. л
  • Масло растительное — 3 ст. л
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Зелень, соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Фасоль замочить в холодной воде на 12 часов. Промыть, залить холодной водой и варить на среднем огне в течение часа. Свеклу нарезать соломкой и тушить с томатной пастой, сахаром. Лук и морковь также нарезать соломкой и обжарить. Капусту мелко нашинковать. Картофель нарезать кубиком.
  2. В кипящую воду положить фасоль, картофель и капусту. Варить 15 минут, после чего добавить обжаренные овощи. Через 10 минут ввести в суп свеклу, нарезанный помидор, чеснок (рубленый), зелень, лавровый лист.
  3. Довести до нужного вкуса солью и сахаром. Снять с огня. Дать настояться 30 минут.
Еда