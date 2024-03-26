В пост и не только: готовим борщ без мяса
Великий пост в самом разгаре и многие хозяйки задаются вопросом, как готовить для семьи, чтобы его выдержать и при этом не сильно менять рацион питания. Рецепт постного борща в этом случае как раз то, что надо.
Ингредиенты:
- Вода — 3 л.
- Фасоль белая сухая — 1 стакан
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Свекла — 3 шт.
- Картофель — 3–4 шт.
- Капуста — 200 г.
- Помидоры — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Паста томатная — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ч. л
- Масло растительное — 3 ст. л
- Лавровый лист — 2 шт.
- Зелень, соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Фасоль замочить в холодной воде на 12 часов. Промыть, залить холодной водой и варить на среднем огне в течение часа. Свеклу нарезать соломкой и тушить с томатной пастой, сахаром. Лук и морковь также нарезать соломкой и обжарить. Капусту мелко нашинковать. Картофель нарезать кубиком.
- В кипящую воду положить фасоль, картофель и капусту. Варить 15 минут, после чего добавить обжаренные овощи. Через 10 минут ввести в суп свеклу, нарезанный помидор, чеснок (рубленый), зелень, лавровый лист.
- Довести до нужного вкуса солью и сахаром. Снять с огня. Дать настояться 30 минут.