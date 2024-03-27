Условия хранения яиц в домашних условиях

Делимся простыми способами, которые продлят свежесть продукта.

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Яйца — кладезь питательных веществ. Они богаты белком, жиром, витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако это скоропортящийся продукт, поэтому его следует хранить в определённых условиях.

Польза яиц для здоровья

Яйца содержат белок, необходимый для мышц, нормальной выработки гормонов, ферментов. Нутриент в составе продукта легко усваивается и содержит все важные для организма аминокислоты. Такой питательный состав помогает контролировать аппетит, что способствует ощущению сытости и снижает тягу к еде.

«Продукт богат витаминами и минералами, среди которых витамины D, В12, железо и цинк. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови, иммунной системы».

Желток яйца богат холином, который необходим для здоровья мозга и нервной системы, формирования новых клеток, передачи нервных импульсов.

Между тем перепелиные яйца содержат больше железа и магния. Эти вещества важны для сердечно-сосудистой системы, поддержания нормального уровня артериального давления, кислородного обмена, роста тканей и укрепления иммунитета.

Риски для здоровья

Несмотря на всю пользу, яйца нужно потреблять с осторожностью. Речь идёт о сыром или недостаточно приготовленном продукте — это увеличивает риск заражения патогенными микроорганизмами, такими как сальмонелла.

Сколько можно яиц в день?

В день можно съедать по одному-два куриных яйца или три-четыре перепелиных. При повышенном уровне холестерина следует сократить количество до трёх-четырёх в неделю. Также рекомендуется отказаться от употребления продукта в жареном виде.

Условия хранения яиц

Самое оптимальное место для хранения — это холодильник. Не в дверце, как многие привыкли, а на полке. Это позволит избежать перепадов температуры.

Срок хранения продукта увеличивается при температуре от 0 до -2 градусов и влажности 85-88%.

Яйца лучше оставлять в оригинальной упаковке. Такой способ хранения уменьшает потерю воды и защищает продукт от посторонних запахов.

Перед тем как положить яйца в холодильник, не следует их мыть. Защитная плёнка на поверхности способствует более длительному сохранению свежести продукта. Сделать это нужно непосредственно перед приготовлением — это позволит минимизировать риск заражения различными патогенами.

Хранить яйца с лопнувшей скорлупой нельзя.

Сроки хранения яиц

Сроки хранения зависят от температуры и вида продукта.

Так, при температуре от 0 до 20 градусов диетические яйца можно хранить не более семи суток, столовые — не более 25 суток. От 0 до -2 градусов — до 90 суток. Мытые яйца портятся быстрее, поэтому их можно держать в холодильнике не более 12 суток.

Сваренные яйца с целой скорлупой хранятся до 14 дней, а при комнатной температуре — всего два дня.

Помните, что срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на упаковке.

Как проверить свежесть яиц?

При покупке в первую очередь обращайте внимание на срок годности. По внешнему виду определить свежесть продукта практически невозможно. Однако существует известный многим лайфхак: опустить яйца в ёмкость с прохладной водой. Пригодные к потреблению в пищу останутся на дне миски, а просроченные всплывут на поверхность из-за большой воздушной камеры, образующейся в их основании.

Распознать просроченные яйца также можно по запаху и внешнему виду. Желток должен быть выпуклым, белок — плотным, прозрачным и без неприятного запаха. Дополнительные включения — кровяные пятна, кольца — указывают на брак.

Советы при покупке яиц

Следующие моменты нужно учитывать при выборе продукта: