Условия хранения яиц в домашних условиях

Как правильно хранить яйца в домашних условиях в холодильнике
Делимся простыми способами, которые продлят свежесть продукта.
Яйца — кладезь питательных веществ. Они богаты белком, жиром, витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако это скоропортящийся продукт, поэтому его следует хранить в определённых условиях.
Польза яиц для здоровья
Яйца содержат белок, необходимый для мышц, нормальной выработки гормонов, ферментов. Нутриент в составе продукта легко усваивается и содержит все важные для организма аминокислоты. Такой питательный состав помогает контролировать аппетит, что способствует ощущению сытости и снижает тягу к еде.
«Продукт богат витаминами и минералами, среди которых витамины D, В12, железо и цинк. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови, иммунной системы».
Желток яйца богат холином, который необходим для здоровья мозга и нервной системы, формирования новых клеток, передачи нервных импульсов.
Между тем перепелиные яйца содержат больше железа и магния. Эти вещества важны для сердечно-сосудистой системы, поддержания нормального уровня артериального давления, кислородного обмена, роста тканей и укрепления иммунитета.
Риски для здоровья
Несмотря на всю пользу, яйца нужно потреблять с осторожностью. Речь идёт о сыром или недостаточно приготовленном продукте — это увеличивает риск заражения патогенными микроорганизмами, такими как сальмонелла.
Сколько можно яиц в день?
В день можно съедать по одному-два куриных яйца или три-четыре перепелиных. При повышенном уровне холестерина следует сократить количество до трёх-четырёх в неделю. Также рекомендуется отказаться от употребления продукта в жареном виде.
Условия хранения яиц
Самое оптимальное место для хранения — это холодильник. Не в дверце, как многие привыкли, а на полке. Это позволит избежать перепадов температуры.
Срок хранения продукта увеличивается при температуре от 0 до -2 градусов и влажности 85-88%.
Яйца лучше оставлять в оригинальной упаковке. Такой способ хранения уменьшает потерю воды и защищает продукт от посторонних запахов.
Перед тем как положить яйца в холодильник, не следует их мыть. Защитная плёнка на поверхности способствует более длительному сохранению свежести продукта. Сделать это нужно непосредственно перед приготовлением — это позволит минимизировать риск заражения различными патогенами.
Хранить яйца с лопнувшей скорлупой нельзя.
Сроки хранения яиц
Сроки хранения зависят от температуры и вида продукта.
Так, при температуре от 0 до 20 градусов диетические яйца можно хранить не более семи суток, столовые — не более 25 суток. От 0 до -2 градусов — до 90 суток. Мытые яйца портятся быстрее, поэтому их можно держать в холодильнике не более 12 суток.
Сваренные яйца с целой скорлупой хранятся до 14 дней, а при комнатной температуре — всего два дня.
Помните, что срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на упаковке.
Как проверить свежесть яиц?
При покупке в первую очередь обращайте внимание на срок годности. По внешнему виду определить свежесть продукта практически невозможно. Однако существует известный многим лайфхак: опустить яйца в ёмкость с прохладной водой. Пригодные к потреблению в пищу останутся на дне миски, а просроченные всплывут на поверхность из-за большой воздушной камеры, образующейся в их основании.
Распознать просроченные яйца также можно по запаху и внешнему виду. Желток должен быть выпуклым, белок — плотным, прозрачным и без неприятного запаха. Дополнительные включения — кровяные пятна, кольца — указывают на брак.
Советы при покупке яиц
Следующие моменты нужно учитывать при выборе продукта:
- Выбирайте яйца с чистой, неповреждённой скорлупой.
- Учитывайте срок годности при покупке.
- Не берите яйца впрок, приобретайте то количество, которое подходят вашему рациону.