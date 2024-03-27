Для кого чай с молоком опасен

Сочетание чая с молоком издавна является национальным напитком многих восточных народностей, а также его активно использовали в Англии. Однако, в последнее время все чаще обсуждается вред такого напитка. Подробнее об опасности чая с молоком в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Трускова.

© unsplash.com

Врач утверждает, что чай с молоком противопоказан при наличии избыточного веса, инсулинорезистентности, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также, по ее словам, не рекомендуется употреблять напиток людям с болезнью почек и предрасположенностью к камнеобразованию или наличием мочекаменной болезни.

"Дело в том, что в исследованиях было доказано, что чай с молоком может способствовать образованию камней в почках, также обладает мочегонным действием, что может дать положительный эффект для здорового человека, однако не рекомендуется при обострении заболеваний мочевыводящих путей" Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Чай с молоком противопоказан и в случае часто повышающегося артериального давления либо наличия диагноза "гипертоническая болезнь". В 2018 году в журнале Food and Function было опубликовано исследование, в результате которого были сделаны выводы, что чай с молоком повышал систолическое и диастолическое артериальное давление за счет повышения тонуса сосудов. Другие исследуемые напитки, такие как простая теплая вода и черный чай, не оказывали влияния на артериальное давление и тонус сосудов.

Самый полезный чай, который спасет от гипертонии

Врач не советует употреблять сочетание молока с чаем людям со склонностью к апатии и депрессии. В 2023 году было проведено исследование о влиянии данного напитка на группу молодых людей. Участники сообщали о том, что у них появились или стали более выражены симптомы тревоги, чувства вины, грусти, а также возникла зависимость от употребления чая в сочетании с молоком. Последний факт логично можно объяснить тем, что при употреблении молока, даже не в компании с чаем, организмом выделяются особенные вещества под названием казеоморфины.

"По окончанию «морфины» можно представить себе силу той пищевой зависимости, которую они могут вызывать. И на практике это соответствует действительности, поскольку большинству людей, в чьем рационе привычно присутствует молоко и молочные продукты, крайне сложно отказаться от них и заменить другими вариантами напитков и пищевых предпочтений" Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Ранее мы писали про шесть видов чая, которые сжигают жир.