Для кого чай с молоком опасен
Сочетание чая с молоком издавна является национальным напитком многих восточных народностей, а также его активно использовали в Англии. Однако, в последнее время все чаще обсуждается вред такого напитка. Подробнее об опасности чая с молоком в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Трускова.
Врач утверждает, что чай с молоком противопоказан при наличии избыточного веса, инсулинорезистентности, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также, по ее словам, не рекомендуется употреблять напиток людям с болезнью почек и предрасположенностью к камнеобразованию или наличием мочекаменной болезни.
"Дело в том, что в исследованиях было доказано, что чай с молоком может способствовать образованию камней в почках, также обладает мочегонным действием, что может дать положительный эффект для здорового человека, однако не рекомендуется при обострении заболеваний мочевыводящих путей"Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
Чай с молоком противопоказан и в случае часто повышающегося артериального давления либо наличия диагноза "гипертоническая болезнь". В 2018 году в журнале Food and Function было опубликовано исследование, в результате которого были сделаны выводы, что чай с молоком повышал систолическое и диастолическое артериальное давление за счет повышения тонуса сосудов. Другие исследуемые напитки, такие как простая теплая вода и черный чай, не оказывали влияния на артериальное давление и тонус сосудов.
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Врач не советует употреблять сочетание молока с чаем людям со склонностью к апатии и депрессии. В 2023 году было проведено исследование о влиянии данного напитка на группу молодых людей. Участники сообщали о том, что у них появились или стали более выражены симптомы тревоги, чувства вины, грусти, а также возникла зависимость от употребления чая в сочетании с молоком. Последний факт логично можно объяснить тем, что при употреблении молока, даже не в компании с чаем, организмом выделяются особенные вещества под названием казеоморфины.
"По окончанию «морфины» можно представить себе силу той пищевой зависимости, которую они могут вызывать. И на практике это соответствует действительности, поскольку большинству людей, в чьем рационе привычно присутствует молоко и молочные продукты, крайне сложно отказаться от них и заменить другими вариантами напитков и пищевых предпочтений"Елена Павловна ТрусковаВрач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании
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