Диетолог подтвердила, что употребление молочных продуктов провоцирует появление прыщей

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач уточнила, что людям с акне молоко «тотально запрещено».

© pxhere

«То, что от употребления молочки появляются прыщи — это не миф. Я много работаю с девушками и мальчиками с акне. Помимо того, что им нужно разбираться с кишечником, там нужно ещё зачищать питание. Я молчу про фастфуд и сахар, при акне это триггеры. Молочный белок — это триггер, поэтому там тотальное запрещение на употребление молока вообще. У пациентов с акне на безмолочной диете происходит нормализация. Акне — это многофакторное заболевание, дерматологи нашли, что молочный белок влияет на запуск воспалительных механизмов в волосяной луковице, идёт выработка кожного сала, которое в итоге и создаёт это жуткое безобразие на лице».

В начале марта учёные заявили о росте числа детей с ожирением по всему миру на 150 миллионов. В 2022 году показатель по лишнему весу у несовершеннолетних в четыре раз стал выше коэффициента 1990 года. Как пишет журнал The Lancet со ссылкой на исследование специалистов по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration, людей с недостаточным весом в рассматриваемый период стало меньше на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков. За это время доля взрослых в мире, которые страдают от недостатка веса, сократилась вдвое.