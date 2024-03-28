Рецепт вкусного майонеза за 10 минут

Любите бутерброды с майонезом и не можете прожить без майонезных салатов? Тогда есть смысл научиться готовить самый популярный соус самостоятельно. К тому же, много времени его приготовление точно не займет.

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 175 мл.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль, перец, сахар — по вкусу

Процесс приготовления:

Яйцо аккуратно разбить в стакан для блендера. Добавить уксус, горчицу, соль и сахар. Влить растительное масло.

Взбивать блендером, пока образовавшаяся белая масса не станет по консистенции довольно густой, кремовой.

Готовый майонез охладить в холодильник.