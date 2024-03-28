Ученый объяснил, почему плавленый сыр нам кажется таким вкусным

Мы «запрограммированы» на получение удовольствия от употребления жиров. А при плавлении из сыра как раз высвобождается жир. Отчасти поэтому такой сыр нам кажется аппетитным.

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При плавлении из сыра высвобождается жир , который удерживается сетками молочных белков. Нагревание заставляет эти сетки расслабляться, выталкивая воду и оставляя зазоры для прохождения жира.

Также благодаря теплу выделяются аминокислоты с пикантным вкусом «умами». Например, глутамат. Но если вы переборщите с плавлением, то у вас останутся от сыра комки белка и лужи жира.

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Запах у плавленого сыра тоже особенный. Недавнее исследование выявило 50 летучих химических веществ, которые выделяются из плавленого сыра. Многие из этих веществ происходят из маслянистых жирных кислот.