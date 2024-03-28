Австралийские ученые выяснили, что темный шоколад очень полезен для здоровья

Темный шоколад, как утверждают ученые из мельбурнского университета в Австралии, любят поедать полезные бактерии, обитающие в кишечнике человека, пишет журнал Food Bioscience.

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Таким образом, делают вывод ученые, темный шоколад чрезвычайно полезен для здоровья. В данном случае, какао -продукт, из которого делается темный шоколад - действует как пребиотик, то есть, он не всасываются в тонкую кишку, но создает благоприятные условия для роста и размножения пробиотиков - здоровой микробиоты кишечника.

Ученые, сделавшие такой вывод, обогатили пробиотиками темный шоколад, содержащий 70 процентов какао, и молочный (45 процентов какао) и выяснили, что употребление того и другого продукта поддерживает выработку полезных продуктов пищеварения, называемых постбиотиками.

Обогащенный пробиотиками шоколад к тому же синтезирует полезные жирные кислоты, важные для появления аппетита и обеспечивающие энергетические потребности тканей человека.

Ученые предупреждают, что следует выбирать именно темный шоколад, содержащий не менее 70 процентов какао, но есть его в умеренных количествах.