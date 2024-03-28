Полезно ли пить свежее молоко: вот что об этом думают специалисты

Мода на эксперименты с собственной диетой, включая сыроедение или его элементы, в вашем рационе предполагает, что вы должны делать акцент на необработанные продукты, и молоко — не исключение. Пока блогеры расписывают преимущества парного молока, ученые наверняка широко улыбаются, если не хватаются за голову. Из пастеризованного молока вы получите те же питательные вещества, что и из сырого, пишет Eating Well со ссылкой на врача-диетолога Эмили Лахтрупп.

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В свою очередь, необработанное молоко несет в себе множество угроз —поэтому его крайне не рекомендуют пить людям в возрасте старше 65 лет и детям младше 5 лет, а также людям с ослабленным иммунитетом и беременным. Дело в том, что непастеризованное молоко может содержать бактерии, ответственные за целый букет пищевых расстройств: кишечные палочки, листерии, сальмонеллу и другие. Именно они могут спровоцировать диарею, тошноту и приступы рвоты. Если вы столкнулись с такими симптомами после употребления свежего молока — немедленно обратитесь за медицинской помощью.