Диетолог: мясо речной рыбы мягче и нежнее, чем у морской

Как морская, так и речная рыба, безусловно, полезна, однако у последней мясо гораздо мягче и нежнее, поэтому нет необходимости подвергать ее длительной термообработке. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

© Газета.Ru

«В блюде, приготовленном из прудовой рыбы, сохраняются все биологически активные вещества. И зачастую она не привозная, если вы, конечно, не живете у моря. Не забывайте, что рыба теряет всего лишь 20% воды при обработке, в то время как мясо животных теряет в два раза больше», — отметила Журавлева.

По ее словам, как в речной, так и в морской рыбе содержатся жирные кислоты омега-3, кальций, йод, натрий, фосфор, магний, а также витамины А, В1, Д, Е, которые жизненно необходимы человеку.

Диетолог Наталья Круглова до этого отмечала, что правильное питание является одним из главных факторов, которые помогают улучшить когнитивные функции мозга и поддерживать их. Она посоветовала придерживаться средиземноморской диеты и MIND-диеты.

Кроме того, она рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты (гречку, нешлифованный рис, булгур, цельнозерновой хлеб), а также продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (рыбу жирных сортов, орехи, семечки и растительные масла). При этом, по ее словам, потребление сахара и кофеина важно сократить.