Какие продукты на самом деле нельзя хранить в холодильнике и почему

Когда мы возвращаемся домой из супермаркета с сумками, полными покупок, нам, как правило, хочется засунуть все это в холодильник, чтобы потом поскорее упасть на диван и отдохнуть от утомительного шопинга. Но это ошибка! Во-первых, переполнение холодильника делает его менее эффективным. Во-вторых (и, в контексте этого материала — в главных), некоторые продукты, которые вы привыкли хранить в холоде, вообще в этом не нуждаются. Да, они будут вкуснее — и даже дольше останутся свежими! — при комнатной температуре. Вот список продуктов, которые лучше держать в обычном шкафу или на полке в кухне.

Хлеб

Никогда не храните хлеб в холодильнике. Молекулы крахмала в хлебе очень быстро кристаллизуются при низкой температуре, поэтому в холодильнике хлеб черствеет гораздо быстрее.

«Купленные в магазине буханки следует хранить в герметичном пластиковом пакете при комнатной температуре, а не в холодильнике. Хлеб, который обычно продается в бумажном пакете, следует вынуть, плотно завернуть в компостируемую пленку или упаковку из пчелиного воска и хранить при комнатной температуре. Хлебница из дерева — еще один прекрасный вариант (наши предки определенно что-то знали!)», — рассказывает нутрициолог Елена Кудрина.

Лук

Вы можете подумать, что, поскольку лук — это овощ, ему место в холодильнике, в самом нижнем ящике для салатов. Но на самом деле именно луку лучше находиться в сухом, проветриваемом месте. К тому же, если держать ваши луковицы подальше от других продуктов, они не будут распространять свой сильный запах там, где это нежелательно (вряд ли тут есть фанаты какого-нибудь молока с ароматом Чиполлино).

«Убедитесь, что вы храните их в темном месте, иначе они прорастут. Если в обозримом будущем вы намереваетесь использовать только половину имеющегося у вас лука, остальное просто нарежьте, как обычно и заморозьте в герметичном пакете», — дает совет Елена.

Чеснок

Нет ничего страшного в том, чтобы хранить чеснок в холодильнике, сам он чудесно переживает любые низкие температуры. Но вот остальные продукты могут слишком сильно пропитаться его характерным духом — и если колбасе это будет только на пользу, то шоколадным конфетам — вряд ли. Словом, чеснок будет прекрасно жить в сухом, проветриваемом помещении.

Авокадо

Тут двоякая ситуация. Любой любитель авокадо знает, что между моментами, когда они еще твердокаменные и когда они стремительно превращаются в неприятную кашицу, проходит совсем немного времени. Хранение авокадо в холодильнике — верный способ решить эту проблему, замедлив скорость их созревания.

«Храните их в открытых коричневых пакетах, а когда захотите ускорить процесс созревания, положите их рядом с бананом. Однако после нарезки авокадо лучше всего хранить в холодильнике в пищевом контейнере с крышкой», — говорит Елена.

Помидоры

Вкуснее всего они при комнатной температуре, а в холодном виде они еще и теряют примерно половину своих полезных качеств.

«Так что доставайте их и держите на кухонной столешнице вдали от прямых солнечных лучей», — объясняет нутрициолог.

Мед

Мед — натуральный консервант и не требует охлаждения. К тому же, если мед слишком холодный, он становится твердым и трудно растекается. Положите его обратно в шкаф!

Кекс или печенье

Если ваш торт без начинки или глазури из сливок или других прекрасных и вкусных вещей, то он, пожалуй, называется кекс. И вот его можно хранить в герметичном контейнере около трех дней. То же самое касается печенья.

Дыня

Если дыня целая, держите ее снаружи в миске. После того как вы разрежете ее, плотно заверните в пленку, оберните пчелиным воском или положите в большой контейнер для продуктов и храните в холодильнике. То же самое касается манго и перца.

Кофе

Неважно, в зернах или молотый, кофе никогда не следует хранить в холодильнике, поскольку он легко впитывает запахи других продуктов. Храните его в герметичном контейнере. Разве что вы хотите избавиться от аромата прокисшего молока, который кто-то заботливо забыл в дверце недели две назад…

Яйца

Большинство людей спешат домой со свежекупленными яйцами и сразу же кладут их в холодильник. И мы тоже. И напрасно (если только вы не покупаете разом полсотни, живя в стране с ну очень жарким климатом). Вероятно, ячейки для яиц встроены по умолчанию в холодильники как раз для таких случаев.