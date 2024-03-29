Как очистить мясо покупной птицы от антибиотиков дома

Куриное мясо — неотъемлемая часть рациона практически любого человека. При этом многие потребители опасаются магазинного продукта, предполагая, что тушки птицы могут содержать опасные антибиотики и гормоны роста. Эксперты рассказали, как убрать из курицы нежелательные вещества.

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Замачивание мяса

Перед приготовлением курицы можно замочить ее в воде на пару часов. В этом случае вода «вытянет» из мяса вредные вещества. Для усиления эффекта можно использовать маринад, содержащий соль или лимонный сок.

Готовка на вторичном бульоне

Для очистки мяса от негативных веществ можно приготовить его на вторичном бульоне. После первого закипания курица варится в бульоне в течение 10 минут, затем он сливается, а мясо продолжает готовиться в чистой воде. Этот метод помогает минимизировать содержание «добавок» в готовом блюде.

Запекание вместо жарки

Запекание мяса при высоких температурах способствует очистке от вредных примесей. Перед этим с туши нужно удалить кожу и жир, которые больше всего впитывают антибиотики и прочие вредные вещества.

Мытье курицы

Чтобы убрать часть поверхностных антибиотиков, необходимо тщательно промыть тушу под проточной водой.

Готовить до конца

Еще один способ очистки — готовить курицу до полной готовности.

Избегать перегрева

В готовке мяса птицы важно избегать перегрева, поскольку это может только усилить содержание вредных веществ. Готовка должна проходить при средней температуре, сообщает Rsute.ru.

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