Для весеннего настроения: готовим домашнее воздушное безе

Вот и подходит к концу очередная рабочая неделя. Погода радует теплыми днями — весна напоминает о себе все чаще. Ноги будто сами ведут на прогулку, а душа требует чего-то сладенького. Предлагаем порадовать себя и приготовить домашнее безе, которое и настроение поднимет и много сил не отнимет.

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Ингредиенты:

Яичный белок — 2 шт.

Сахарная пудра — 100г.

Лимонный сок — пара капель

Процесс приготовления:

Белки взбить с сахарной пудрой в густую массу, с добавлением нескольких капель лимонного сока.

Выпекать при 100 градусов 1 час в режиме конвекции и еще на 1 час оставить для остывания в духовке.