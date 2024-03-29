Для весеннего настроения! Готовим домашнее воздушное безе
Вот и подходит к концу очередная рабочая неделя. Погода радует теплыми днями — весна напоминает о себе все чаще. Ноги будто сами ведут на прогулку, а душа требует чего-то сладенького. Предлагаем порадовать себя и приготовить домашнее безе, которое и настроение поднимет и много сил не отнимет.
Ингредиенты:
Яичный белок — 2 шт.
Сахарная пудра — 100г.
Лимонный сок — пара капель
Процесс приготовления:
Белки взбить с сахарной пудрой в густую массу, с добавлением нескольких капель лимонного сока.
Выпекать при 100 градусов 1 час в режиме конвекции и еще на 1 час оставить для остывания в духовке.