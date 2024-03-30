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Обед в азиатском стиле: готовим лапшу с говядиной в соусе из черных ферментированных бобов

Оригинальную кухню можно попробовать и на собственной кухне, если для этого есть подходящий рецепт. Предлагаем приготовить лапшу с говядиной, а необычный вкус блюду придадут ферментированные бобы.

Обед в азиатском стиле: готовим лапшу с говядиной в соусе из черных ферментированных бобов
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Ингредиенты:

  • Говядина (телятина) — 200-300 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Лук зеленый — пара штук
  • Кимчи капуста — 100 г
  • Паста из черных ферментированных бобов — 1/4 стакана
  • Соевый соус — 2 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Лапша любая

Процесс приготовления:

На растительном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком.

Говядину нарежьте тонкими слайсами. Добавьте ее к луку, обжаривайте 3-5 минут.

Добавьте нарезанную произвольно капусту и зеленый лук. Обжаривайте еще 5 минут.

Добавьте пасту из бобов, соевый соус, соль, сахар. Перемешайте. Готовьте 2 минуты.

Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Добавьте лапшу в соус.

Подавайте с овощами, яйцом, кунжутом.

Еда
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