Обед в азиатском стиле: готовим лапшу с говядиной в соусе из черных ферментированных бобов
Оригинальную кухню можно попробовать и на собственной кухне, если для этого есть подходящий рецепт. Предлагаем приготовить лапшу с говядиной, а необычный вкус блюду придадут ферментированные бобы.
Ингредиенты:
- Говядина (телятина) — 200-300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Лук зеленый — пара штук
- Кимчи капуста — 100 г
- Паста из черных ферментированных бобов — 1/4 стакана
- Соевый соус — 2 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Лапша любая
Процесс приготовления:
На растительном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком.
Говядину нарежьте тонкими слайсами. Добавьте ее к луку, обжаривайте 3-5 минут.
Добавьте нарезанную произвольно капусту и зеленый лук. Обжаривайте еще 5 минут.
Добавьте пасту из бобов, соевый соус, соль, сахар. Перемешайте. Готовьте 2 минуты.
Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Добавьте лапшу в соус.
Подавайте с овощами, яйцом, кунжутом.