Обед в азиатском стиле: готовим лапшу с говядиной в соусе из черных ферментированных бобов

Оригинальную кухню можно попробовать и на собственной кухне, если для этого есть подходящий рецепт. Предлагаем приготовить лапшу с говядиной, а необычный вкус блюду придадут ферментированные бобы.

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Ингредиенты:

Говядина (телятина) — 200-300 г

Лук репчатый — 1 шт

Лук зеленый — пара штук

Кимчи капуста — 100 г

Паста из черных ферментированных бобов — 1/4 стакана

Соевый соус — 2 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Лапша любая

Процесс приготовления:

На растительном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком.

Говядину нарежьте тонкими слайсами. Добавьте ее к луку, обжаривайте 3-5 минут.

Добавьте нарезанную произвольно капусту и зеленый лук. Обжаривайте еще 5 минут.

Добавьте пасту из бобов, соевый соус, соль, сахар. Перемешайте. Готовьте 2 минуты.

Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Добавьте лапшу в соус.

Подавайте с овощами, яйцом, кунжутом.