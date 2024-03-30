Эндокринолог назвала рецепт вкусного завтрака для худеющих

Люди, придерживающиеся диеты, могут смело завтракать омлетом, приготовленным по особому рецепту. Об этом рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

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Для этого блюда понадобится одно куриное яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки. Яйца необходимо хорошо взбить, выложить смесь на сковороду и жарить до готовности, сверху положить ломтики сыра. По словам врача, они расплавятся, что придаст блюду более насыщенный вкус.

На тост нужно выложить ломтики авокадо, украсить зеленью, орехами и семечками. Лебедева утверждает, что в таком завтраке содержится нужное количество жиров для оттока желчи, а само блюдо поможет удовлетворить голод минимум на шесть часов, сообщает «Доктор Питер».

Пища, которую употребляют с утра, оказывает значительное влияние на самочувствие в течение дня и общее состояние здоровья. Людям, которые стремятся к стройности, лучше выбирать блюда с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка. Диетологи назвали три оптимальных варианта завтрака, которые можно есть каждый день.