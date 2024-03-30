Эндокринолог назвала рецепт вкусного завтрака для худеющих
Люди, придерживающиеся диеты, могут смело завтракать омлетом, приготовленным по особому рецепту. Об этом рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.
Для этого блюда понадобится одно куриное яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки. Яйца необходимо хорошо взбить, выложить смесь на сковороду и жарить до готовности, сверху положить ломтики сыра. По словам врача, они расплавятся, что придаст блюду более насыщенный вкус.
На тост нужно выложить ломтики авокадо, украсить зеленью, орехами и семечками. Лебедева утверждает, что в таком завтраке содержится нужное количество жиров для оттока желчи, а само блюдо поможет удовлетворить голод минимум на шесть часов, сообщает «Доктор Питер».
Пища, которую употребляют с утра, оказывает значительное влияние на самочувствие в течение дня и общее состояние здоровья. Людям, которые стремятся к стройности, лучше выбирать блюда с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка. Диетологи назвали три оптимальных варианта завтрака, которые можно есть каждый день.