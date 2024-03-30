Для постного меню: четыре рецепта полезных десертов
В пост все равно хочется какого-то сладкого вкуса, почему бы не приготовить подходящий для этого десерт. Предлагаем четыре рецепта, которые отлично впишутся в ваш рацион.
Тыквенные трюфели
Ингредиенты (на 9 штук):
200 г тыквы
50 г фиников
30 мл свежевыжатого апельсинового сока (если тыква водянистая, добавлять можно меньше)
50 г кокосовой муки
1/2 ч.л. осенних специй (корица, бадьян, имбирь, мускатный орех)
Щепотка соли
50 г горького шоколада
Процесс приготовления:
Тыкву приготовить на пару или запечь до мягкости, отправить в чашу блендера-измельчителя.
Финики промыть, достать косточку и добавить вместе с апельсиновым соком к тыкве. Посыпать специями и щепоткой соли.
Взбить на средней мощности в пюре, после чего переложить все в отдельную мисочку.
Добавить кокосовую муку, перемешать и подождать 5-7 минут, пока мука разбухнет.
Теперь уже плотную массу переложить на пергамент и сформировать квадрат (3 см в высоту), отправить на час в морозилку.
Разрезать на 9 равных частей и отправить еще разок в морозилку на час.
На водяной бане растопить шоколад, постоянно перемешивая.
Покрыть готовые трюфели растопленным шоколадом и дать ему застыть.
Штрудель с яблоками и финиками
Ингредиенты:
Для теста:
100-110 г муки (в равном количестве: рисовая, зеленой гречки и овсяная мука, или используйте привычные варианты)
10 г псиллиума
1/3 ч.л. соды
70 г спелого банана
100 г кокосового молока
1 ч.л. лимонного сока
Рисовая мука для раскатки
Для начинки:
250 г сладких яблок (без сердцевинок)
50 г мелко нарезанных плотных фиников
1 ч.л. корицы (и кардамон по желанию)
Процесс приготовления:
Для теста смешиваем погружным блендером банан, молоко, лимон.
Отдельно смешаем сухие. Псиллиум измельчаю в кофемолке. Если мука овсяная и гречневая самодельные, то просеиваем.
Объединяем все. Оставляем минут на 20. В это время нагреваем духовку и готовим начинку.
Яблоки крошим мелкими кубиками. Финики тоже очень мелко. Добавляем специи, перемешиваем.
Силиконовый коврик немного присыпаем мукой. Располагаем его коротким краем к себе. Выкладываем лепешку теста, присыпаем слегка мукой. Раскатываем силиконовой скалкой. Если прилипает к рукам, то руки моем и вытираем. Влага дополнительная не нужна, лучше слегка присыпать мукой. Раскатываем в прямоугольник 30 см на 22 см.
Выкладываем начинку. Слегка прижимаем ее. От краев прямоугольника отступаем по 2-3 см.
Скатываем штрудель ковриком от себя, создаем небольшую плотность. Когда скрутили весь, с боков подбираем яблоки, которые выпали, заклеиваем. Делаем один оборот штруделя обратно, тоже ковриком, как бы переваливаем штрудель швом наверх, так штрудель оказывается ровно в середине коврика и лежит поперек коврика. Никуда переносить штрудель больше не надо, он готов для выпекания. Руками можно его еще уплотнить, поджимая с боков. Если сверху появились небольшие дырочки, это не страшно, так и выпекайте. Коврик перемещаем на противень.
Выпекаем при 185 градусах 45-50 минут. Полностью остужаем. Украшаем по желанию.
Овсяные корзиночки с клубникой
Ингредиенты (на 6 штук):
50 г фиников (вес уже без косточек)
100 г кешью (можно любые орехи)
50 г овсяных хлопьев (долгой варки)
300 г клубники
1/2 ч.л. (сильного) агар-агара
Процесс приготовления:
Орехи и овсяные хлопья обжарить на сковороде без масла до легкой золотистости. Измельчить орехи с хлопьями в блендере. Добавить финики и еще раз взбить. Должна получиться пластичная масса. Если не лепится, то добавьте немного воды.
Полученную массу утрамбовать в силиконовые формочки.
Для начинки клубнику пробить погружным блендером. Часть пюре отложить. А во вторую часть добавить агар-агар и, помешивая, нагреть до кипения, и немножко прокипятить.
Затем, соединить все клубничное пюре вместе.
Вылить пюре в полученные корзиночки и убрать в холодильник до застывания.
Постное пирожное «Картошка»
Ингредиенты:
20 г постного печенья
1 банан
4 ст.л. какао
2 ст.л. кокосовой сгущенки (по желанию)
Процесс приготовления:
Печень перебить в блендере, бананы натереть на крупной терке (можно размять вилкой).
Смешать все ингредиенты и слепить пирожные.
Украсить по желанию.