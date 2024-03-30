Для постного меню: четыре рецепта полезных десертов

В пост все равно хочется какого-то сладкого вкуса, почему бы не приготовить подходящий для этого десерт. Предлагаем четыре рецепта, которые отлично впишутся в ваш рацион.

© pxhere

Тыквенные трюфели

Ингредиенты (на 9 штук):

200 г тыквы

50 г фиников

30 мл свежевыжатого апельсинового сока (если тыква водянистая, добавлять можно меньше)

50 г кокосовой муки

1/2 ч.л. осенних специй (корица, бадьян, имбирь, мускатный орех)

Щепотка соли

50 г горького шоколада

Процесс приготовления:

Тыкву приготовить на пару или запечь до мягкости, отправить в чашу блендера-измельчителя.

Финики промыть, достать косточку и добавить вместе с апельсиновым соком к тыкве. Посыпать специями и щепоткой соли.

Взбить на средней мощности в пюре, после чего переложить все в отдельную мисочку.

Добавить кокосовую муку, перемешать и подождать 5-7 минут, пока мука разбухнет.

Теперь уже плотную массу переложить на пергамент и сформировать квадрат (3 см в высоту), отправить на час в морозилку.

Разрезать на 9 равных частей и отправить еще разок в морозилку на час.

На водяной бане растопить шоколад, постоянно перемешивая.

Покрыть готовые трюфели растопленным шоколадом и дать ему застыть.

Штрудель с яблоками и финиками

Ингредиенты:

Для теста:

100-110 г муки (в равном количестве: рисовая, зеленой гречки и овсяная мука, или используйте привычные варианты)

10 г псиллиума

1/3 ч.л. соды

70 г спелого банана

100 г кокосового молока

1 ч.л. лимонного сока

Рисовая мука для раскатки

Для начинки:

250 г сладких яблок (без сердцевинок)

50 г мелко нарезанных плотных фиников

1 ч.л. корицы (и кардамон по желанию)

Процесс приготовления:

Для теста смешиваем погружным блендером банан, молоко, лимон.

Отдельно смешаем сухие. Псиллиум измельчаю в кофемолке. Если мука овсяная и гречневая самодельные, то просеиваем.

Объединяем все. Оставляем минут на 20. В это время нагреваем духовку и готовим начинку.

Яблоки крошим мелкими кубиками. Финики тоже очень мелко. Добавляем специи, перемешиваем.

Силиконовый коврик немного присыпаем мукой. Располагаем его коротким краем к себе. Выкладываем лепешку теста, присыпаем слегка мукой. Раскатываем силиконовой скалкой. Если прилипает к рукам, то руки моем и вытираем. Влага дополнительная не нужна, лучше слегка присыпать мукой. Раскатываем в прямоугольник 30 см на 22 см.

Выкладываем начинку. Слегка прижимаем ее. От краев прямоугольника отступаем по 2-3 см.

Скатываем штрудель ковриком от себя, создаем небольшую плотность. Когда скрутили весь, с боков подбираем яблоки, которые выпали, заклеиваем. Делаем один оборот штруделя обратно, тоже ковриком, как бы переваливаем штрудель швом наверх, так штрудель оказывается ровно в середине коврика и лежит поперек коврика. Никуда переносить штрудель больше не надо, он готов для выпекания. Руками можно его еще уплотнить, поджимая с боков. Если сверху появились небольшие дырочки, это не страшно, так и выпекайте. Коврик перемещаем на противень.

Выпекаем при 185 градусах 45-50 минут. Полностью остужаем. Украшаем по желанию.

Овсяные корзиночки с клубникой

Ингредиенты (на 6 штук):

50 г фиников (вес уже без косточек)

100 г кешью (можно любые орехи)

50 г овсяных хлопьев (долгой варки)

300 г клубники

1/2 ч.л. (сильного) агар-агара

Процесс приготовления:

Орехи и овсяные хлопья обжарить на сковороде без масла до легкой золотистости. Измельчить орехи с хлопьями в блендере. Добавить финики и еще раз взбить. Должна получиться пластичная масса. Если не лепится, то добавьте немного воды.

Полученную массу утрамбовать в силиконовые формочки.

Для начинки клубнику пробить погружным блендером. Часть пюре отложить. А во вторую часть добавить агар-агар и, помешивая, нагреть до кипения, и немножко прокипятить.

Затем, соединить все клубничное пюре вместе.

Вылить пюре в полученные корзиночки и убрать в холодильник до застывания.

Постное пирожное «Картошка»

Ингредиенты:

20 г постного печенья

1 банан

4 ст.л. какао

2 ст.л. кокосовой сгущенки (по желанию)

Процесс приготовления:

Печень перебить в блендере, бананы натереть на крупной терке (можно размять вилкой).

Смешать все ингредиенты и слепить пирожные.

Украсить по желанию.