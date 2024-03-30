Россиянам рассказали, чем заменить мясо в Великий пост

Великий пост является самым строгим и продолжительным для христиан. В частности, запрещается есть мясо, которое является ценным источником полезных микроэлементов и белков.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала, чем можно заменить данный продукт.

По её словам, отличной заменой мясу станут бобовые. Например, из нута она советует приготовить хумус, из гороха – сытный суп, а из чечевицы можно сделать вегетарианские котлеты.

Также заменить мясо можно орехами, которые богаты жирами, белками, витаминами группы В и Е, минералами (от магния и йода до железа и марганца), клетчаткой, фолиевой кислотой, жирными аминокислотами. Ещё одна замена – это крупы и грибы.

«Так, киноа содержит большое количество белка. Она легко усваивается и надолго насыщает. Грибы же часто добавляют в плов, гречку или пасту», – резюмировала Беликова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», биолог Ирина Лялина дала советы россиянам по питанию в Великий пост.