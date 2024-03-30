Мясников назвал школьную еду ядом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде школьного питания. По его мнению, таким нельзя кормить подрастающее поколение.

«Слушайте, у них каждый день пельмешки, у них булочка, белый хлеб, наггетсы. Это же, вообще, яд», – заявил Мясников в эфире своей передачи.

По словам Мясникова, в детском рационе не должно быть столько ультраобработанных продуктов питания. К ним врач отнес некоторые йогурты, готовые завтраки и прочий фастфуд. Он считает, что нельзя давать детям пищу, в которой невозможно найти готового компонента.

Помимо этого, Мясников недоволен количеством сахара в рационе школьников, например, в сладких хлопьях и компотах, после которых дети набирают лишний вес. Врач призвал следить за тем, что едят дети.

Ранее Мясников назвал лучшее средство для профилактики рака легких. Такой рак при обнаружении по признакам уже не операбелен.