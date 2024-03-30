Постные рецепты, которые разнообразят ваше меню

Великий пост в самом разгаре, а вам уже надоела однообразная еда? Если вы думаете, что вкусными могут быть только блюда из мяса, то вы ошибаетесь. Вот, вкусные, постные рецепты, которыми можно порадовать себя и близких даже в самые строгие дни.

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Салат с бататом и авокадо

Что нам понадобится:

- Батат — 900 г.

- Шпинат — 80 г.

- Авокадо — 2 шт.

- Красный лук — 150 г.

- Помидоры черри — 250 г.

- Семена тыквы — 30 г.

- Лайм — 1 шт.

- Оливковое масло — 1 ст.л.

- Мед — 2 ст.л.

- Соль по вкусу.

Как готовим:

Запеките батат в духовке, а затем очистите. Нарежьте овощ кубиками, лук кольцами, а помидоры пополам. Очистите авокадо и нарежьте полосками. Смешайте все ингредиенты со шпинатом. Приготовьте соус: смешайте сок лайма, масло, мед и соль. Полейте соусом салат и посыпьте сверху семенами тыквы.

Гречневая лапша с овощами

Что нам понадобится:

- Гречневая лапша — 300 г.

- Цукини — 1 шт.

- Болгарский перец — 1 шт.

- Лук-порей — 200 г.

- Чеснок — 2 зуб.

- Мед — 1 ст.л.

- Соевый соус — 70 мл.

- Растительное масло — 50 мл.

- Кунжут по вкусу.

- Имбирь по вкусу.

- Зеленый лук по вкусу.

Как готовим:

Нарежьте овощи соломкой, обжарьте на масле. Добавьте мелко нарезанные чеснок и имбирь, перемешайте. Соедините мед, соевый соус и кунжут, и добавьте в овощи. Отварите лапшу и смешайте с овощами на сковороде. Посыпьте сверху зеленым луком.

Голубцы с полбой и грибами

Что нам понадобится:

- Белокочанная капуста — 1 шт.

- Полба — 100 г.

- Грибы — 100 г.

- Лук репчатый — 200 г.

- Растительное масло — 150 мл.

- Сахар — 1 ч. л.

- Соль, пере по вкусу.

Как готовим:

Начинка: отварите полбу и грибы. Нарежьте лук и обжарьте, добавьте грибы, обжарьте еще 2 минуты. Смешайте вареную полбу с грибами и луком, добавьте соль и перец.

Ошпарьте листья капусты кипятком и слегка отбейте молотком. В центр листа выложите начинку и сверните. Готовьте голубцы в кастрюле или пароварке.