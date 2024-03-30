Постные рецепты, которые разнообразят ваше меню
Великий пост в самом разгаре, а вам уже надоела однообразная еда? Если вы думаете, что вкусными могут быть только блюда из мяса, то вы ошибаетесь. Вот, вкусные, постные рецепты, которыми можно порадовать себя и близких даже в самые строгие дни.
Салат с бататом и авокадо
Что нам понадобится:
- Батат — 900 г.
- Шпинат — 80 г.
- Авокадо — 2 шт.
- Красный лук — 150 г.
- Помидоры черри — 250 г.
- Семена тыквы — 30 г.
- Лайм — 1 шт.
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Мед — 2 ст.л.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
Запеките батат в духовке, а затем очистите. Нарежьте овощ кубиками, лук кольцами, а помидоры пополам. Очистите авокадо и нарежьте полосками. Смешайте все ингредиенты со шпинатом. Приготовьте соус: смешайте сок лайма, масло, мед и соль. Полейте соусом салат и посыпьте сверху семенами тыквы.
Гречневая лапша с овощами
Что нам понадобится:
- Гречневая лапша — 300 г.
- Цукини — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук-порей — 200 г.
- Чеснок — 2 зуб.
- Мед — 1 ст.л.
- Соевый соус — 70 мл.
- Растительное масло — 50 мл.
- Кунжут по вкусу.
- Имбирь по вкусу.
- Зеленый лук по вкусу.
Как готовим:
Нарежьте овощи соломкой, обжарьте на масле. Добавьте мелко нарезанные чеснок и имбирь, перемешайте. Соедините мед, соевый соус и кунжут, и добавьте в овощи. Отварите лапшу и смешайте с овощами на сковороде. Посыпьте сверху зеленым луком.
Голубцы с полбой и грибами
Что нам понадобится:
- Белокочанная капуста — 1 шт.
- Полба — 100 г.
- Грибы — 100 г.
- Лук репчатый — 200 г.
- Растительное масло — 150 мл.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль, пере по вкусу.
Как готовим:
Начинка: отварите полбу и грибы. Нарежьте лук и обжарьте, добавьте грибы, обжарьте еще 2 минуты. Смешайте вареную полбу с грибами и луком, добавьте соль и перец.
Ошпарьте листья капусты кипятком и слегка отбейте молотком. В центр листа выложите начинку и сверните. Готовьте голубцы в кастрюле или пароварке.