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Пост-это вкусно! Рецепт борща с черносливом

Рецептом борща с черносливом с нами поделился Тахир Цакоев, бренд-шеф ресторана Kislovsky Taste&Place.

Рецепт борща с черносливом
© Antenna Daily

В ресторане в Большом Кисловском переулке, что у самых стен Кремля, постный борщ варят в строгом соответствии со всеми старорусскими кулинарными традициями. Сначала делают ароматную зажарку из лука и моркови, затем добавляют корень сельдерея и чеснок, картофель, морковку и много томатов, лавровый лист, капусту и столовый уксус. В самом финале – хорошая порция свежевыжатого лимонного сока. И секретный ингредиент – чернослив. Чернослив сначала замачивают на 10 минут, высушивают, режут соломкой и добавляют в готовый постный борщ для вкуса и смака.

Ингредиенты

  • Свекла – 60 гр Морковь – 25 гр
  • Картофель – 65 гр
  • Капуста белокочанная – 60 гр
  • Лук репчатый – 25 гр
  • Чеснок – 2 гр
  • Растительное масло – 20–30 мл
  • Сахар – 8 гр
  • Уксус столовый (9 %) – 4 мл
  • Вода – 650 мл
  • Томатная паста – 15 г
  • Соль – 3 гр
  • Перец черный горошек – 2 гр
  • Лавровый лист – 1 гр
  • Петрушка – 1 гр на порцию
  • Укроп – 1 гр на порцию
  • Чернослив – 15 гр на порцию

Способ приготовления

  1. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, картофель – брусочком. Капусту нашинковать, репчатый лук нарезать полукольцами, чеснок – тонкими ломтиками.
  2. Морковь, лук и чеснок пассеровать на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Отдельно на растительном масле обжарить свеклу. Добавить сахар и уксус, перемешать. Обжарить до полного выпаривания уксуса, влить 100 мл воды и тушить до готовности свеклы.
  4. В готовую свеклу добавить пассерованные овощи, томатную пасту. Перемешать и тушить еще 7–10 минут.
  5. В кастрюле вскипятить воду, положить капусту и варить до полуготовности. Добавить картофель и продолжить варить при среднем кипении до мягкости овощей.
  6. Добавить остальные овощи, соль, перец и лавровый лист. Варить при слабом кипении еще 2–3 минуты. Если любите яркий вкус, добавьте лимонный сок.
  7. Чернослив сначала замочить на 10 минут, высушить, порезать соломкой и добавить в готовый постный борщ перед подачей.

Приятного аппетита!

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