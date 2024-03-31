Пост-это вкусно! Рецепт борща с черносливом
Рецептом борща с черносливом с нами поделился Тахир Цакоев, бренд-шеф ресторана Kislovsky Taste&Place.
В ресторане в Большом Кисловском переулке, что у самых стен Кремля, постный борщ варят в строгом соответствии со всеми старорусскими кулинарными традициями. Сначала делают ароматную зажарку из лука и моркови, затем добавляют корень сельдерея и чеснок, картофель, морковку и много томатов, лавровый лист, капусту и столовый уксус. В самом финале – хорошая порция свежевыжатого лимонного сока. И секретный ингредиент – чернослив. Чернослив сначала замачивают на 10 минут, высушивают, режут соломкой и добавляют в готовый постный борщ для вкуса и смака.
Ингредиенты
- Свекла – 60 гр Морковь – 25 гр
- Картофель – 65 гр
- Капуста белокочанная – 60 гр
- Лук репчатый – 25 гр
- Чеснок – 2 гр
- Растительное масло – 20–30 мл
- Сахар – 8 гр
- Уксус столовый (9 %) – 4 мл
- Вода – 650 мл
- Томатная паста – 15 г
- Соль – 3 гр
- Перец черный горошек – 2 гр
- Лавровый лист – 1 гр
- Петрушка – 1 гр на порцию
- Укроп – 1 гр на порцию
- Чернослив – 15 гр на порцию
Способ приготовления
- Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, картофель – брусочком. Капусту нашинковать, репчатый лук нарезать полукольцами, чеснок – тонкими ломтиками.
- Морковь, лук и чеснок пассеровать на растительном масле до золотистого цвета.
- Отдельно на растительном масле обжарить свеклу. Добавить сахар и уксус, перемешать. Обжарить до полного выпаривания уксуса, влить 100 мл воды и тушить до готовности свеклы.
- В готовую свеклу добавить пассерованные овощи, томатную пасту. Перемешать и тушить еще 7–10 минут.
- В кастрюле вскипятить воду, положить капусту и варить до полуготовности. Добавить картофель и продолжить варить при среднем кипении до мягкости овощей.
- Добавить остальные овощи, соль, перец и лавровый лист. Варить при слабом кипении еще 2–3 минуты. Если любите яркий вкус, добавьте лимонный сок.
- Чернослив сначала замочить на 10 минут, высушить, порезать соломкой и добавить в готовый постный борщ перед подачей.
Приятного аппетита!