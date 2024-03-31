Рецепт борща с черносливом

Рецептом борща с черносливом с нами поделился Тахир Цакоев, бренд-шеф ресторана Kislovsky Taste&Place.

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В ресторане в Большом Кисловском переулке, что у самых стен Кремля, постный борщ варят в строгом соответствии со всеми старорусскими кулинарными традициями. Сначала делают ароматную зажарку из лука и моркови, затем добавляют корень сельдерея и чеснок, картофель, морковку и много томатов, лавровый лист, капусту и столовый уксус. В самом финале – хорошая порция свежевыжатого лимонного сока. И секретный ингредиент – чернослив. Чернослив сначала замачивают на 10 минут, высушивают, режут соломкой и добавляют в готовый постный борщ для вкуса и смака.

Ингредиенты

Свекла – 60 гр Морковь – 25 гр

Картофель – 65 гр

Капуста белокочанная – 60 гр

Лук репчатый – 25 гр

Чеснок – 2 гр

Растительное масло – 20–30 мл

Сахар – 8 гр

Уксус столовый (9 %) – 4 мл

Вода – 650 мл

Томатная паста – 15 г

Соль – 3 гр

Перец черный горошек – 2 гр

Лавровый лист – 1 гр

Петрушка – 1 гр на порцию

Укроп – 1 гр на порцию

Чернослив – 15 гр на порцию

Способ приготовления

Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой, картофель – брусочком. Капусту нашинковать, репчатый лук нарезать полукольцами, чеснок – тонкими ломтиками. Морковь, лук и чеснок пассеровать на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно на растительном масле обжарить свеклу. Добавить сахар и уксус, перемешать. Обжарить до полного выпаривания уксуса, влить 100 мл воды и тушить до готовности свеклы. В готовую свеклу добавить пассерованные овощи, томатную пасту. Перемешать и тушить еще 7–10 минут. В кастрюле вскипятить воду, положить капусту и варить до полуготовности. Добавить картофель и продолжить варить при среднем кипении до мягкости овощей. Добавить остальные овощи, соль, перец и лавровый лист. Варить при слабом кипении еще 2–3 минуты. Если любите яркий вкус, добавьте лимонный сок. Чернослив сначала замочить на 10 минут, высушить, порезать соломкой и добавить в готовый постный борщ перед подачей.

Приятного аппетита!