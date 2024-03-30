Диетолог раскрыла, как в пост получить белки и жиры

Для восполнения недостающих белков и жиров во время поста, когда в рационе больше растительной пищи, подойдут бобовые, соя, орехи и грибы, сообщает KP.RU со ссылкой на диетолога Людмилу Денисенко. Специалист также подчеркнула, что достаточное количество белка содержится в брокколи и кале.

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Орехи содержат растительный белок, а также рекордное количество ненасыщенных жирных кислот и растительный белок, — пояснила она.

Кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская отметила, что регулярное присутствие орехов в рационе позволит укрепить иммунитет, кроме того они положительно влияют на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Орехи, по ее словам, являются рекордсменом по количеству ненасыщенных жирных кислот.

Для замены морепродуктов, богатых омега-3, подойдут растительные масла — горчичное, рыжиковое и рапсовое. Баньковская добавила, что жирные кислоты в большом количестве содержаться в шпинате и авокадо. Специалист также посоветовала обратить внимание на масло плодов облепихи, а шанс получить все нужные микроэлементы окажется выше в случае более разнообразного питания.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что худшим выбором для завтрака будет сочетание яичницы с сосисками. Жиры, которые содержатся в животных продуктах и выпечке, повышают уровень холестерина, приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.