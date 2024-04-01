Солнце на кухне: готовим лимонный кекс
Лимонная выпечка способна поднять настроение в любой день, а уж в такой солнечный как сегодня — тем более.
Предлагаем прекрасный рецепт, который сделает воскресный день еще прекраснее.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 180 г муки
- 130 г сахарного песка
- 80 г сливочного масла
- 5 г разрыхлителя
- 1 лимон: сок и цедра
- 10 г ванильного сахара
Процесс приготовления:
- Масло растопить и остудить при комнатной температуры.
- Желтки разделить от белков.
- В миске взбить желтки с сахаром до бела. Постепенно добавить цедру и сок от лимона, растопленное масло, и муку с разрыхлителем.
- Отдельно с щепоткой солью взбить белки в крепкую пену и осторожно, в несколько приемов ввести в тесто.
- Форму для кекса смазать маслом, посыпать слегка мукой и выложить тесто. Выпекать в разогретой до 170-180°С духовке 30-40 минут.
- Остудить и посыпать сахарной пудрой.