Солнце на кухне: готовим лимонный кекс

Лимонная выпечка способна поднять настроение в любой день, а уж в такой солнечный как сегодня — тем более.

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Предлагаем прекрасный рецепт, который сделает воскресный день еще прекраснее.

Ингредиенты:

4 яйца

180 г муки

130 г сахарного песка

80 г сливочного масла

5 г разрыхлителя

1 лимон: сок и цедра

10 г ванильного сахара

Процесс приготовления: