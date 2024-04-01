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Солнце на кухне: готовим лимонный кекс

Лимонная выпечка способна поднять настроение в любой день, а уж в такой солнечный как сегодня — тем более.

Солнце на кухне: готовим лимонный кекс
© Unsplash

Предлагаем прекрасный рецепт, который сделает воскресный день еще прекраснее.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 180 г муки
  • 130 г сахарного песка
  • 80 г сливочного масла
  • 5 г разрыхлителя
  • 1 лимон: сок и цедра
  • 10 г ванильного сахара

Процесс приготовления:

  • Масло растопить и остудить при комнатной температуры.
  • Желтки разделить от белков.
  • В миске взбить желтки с сахаром до бела. Постепенно добавить цедру и сок от лимона, растопленное масло, и муку с разрыхлителем.
  • Отдельно с щепоткой солью взбить белки в крепкую пену и осторожно, в несколько приемов ввести в тесто.
  • Форму для кекса смазать маслом, посыпать слегка мукой и выложить тесто. Выпекать в разогретой до 170-180°С духовке 30-40 минут.
  • Остудить и посыпать сахарной пудрой.
Еда