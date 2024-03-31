Кандидат технических наук развеяла мифы о хлебе

Специалист пояснила, на самом ли деле так вредна хлебобулочная продукция.

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Кандидат технических наук, директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Мария Костюченко развеяла мифы о хлебе.

Специалист пояснила, что в хлебе на самом деле мало жира (1 гр на 100 гр хлеба), особенно в выпеченном из ржаной муки. Но булочки и сдоба содержат много жира (на 100 гр до 9,4 г). Он добавляется за счёт масла при приготовлении.

Худеющим не рекомендуется есть пшеничный хлеб и булки. Хлеб помогает усваивать овощи, супы, масла и соусы. Он никогда не приедается, пояснила эксперт.

В хлебе содержится много витаминов группы В, Е, железо, кальций, магний. По словам Марии Костюченко, полезен ржаной хлеб, в нём больше железа, чем в яблоке, яйце и говядине.

Ржаной хлеб содержит селен, необходимый для правильной работы щитовидной железы и молодости организма. В 100 гр ржаного хлеба содержится 30-35 мг селена, 50% от суточной нормы.

Костюченко рассказала, что нарезной батон из муки высшего сорта популярен в России, его покупают чаще всего. По словам специалиста, в нём много пищевых волокон (2,5%), которые полезны для кишечника. Кроме того, в клетчатке зерновых магния бывает даже больше, чем в клетчатке ряда фруктов и овощей.

В ржаном хлебе содержится 174 ккал на 100 гр, в пшеничном – 235-250 и 300 ккал в сдобе

Пожилым людям Мария Костюченко порекомендовал употреблять хлеб из тыквенной муки, приготовленной с добавлением топинамбура или льняной.

В России хлебобулочные изделия пекут в основном из муки высшего и первого сорта (41%). В такой продукции меньше всего питательных веществ. Ржаного и ржано-пшеничного выпекают 21% от всего производства.